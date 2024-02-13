الضريبة والجمارك تطلق دليلًا للإدخال المؤقت للوسائط البحرية السياحية

اطلقت إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالتعاون مع الهيئة السعودية للبحر الأحمر الدليل الإرشادي الإجرائي للإدخال المؤقت للوسائط البحرية السياحية، من أجل توضيح الإجراءات الجمركية ذات الصلة بهذه الأنشطة.

شعار هيئة الضريبة والزكاة والجمارك_ مصدر الصورة: صحيفة المدينة

توضيح الإجراءات الجمركية

ويشمل الدليل الإرشادي توضيح جميع الإجراءات الجمركية للإدخال المؤقت، بما يدعم المستثمرين والوكلاء الملاحيين السياحيين العاملين في قطاع الأنشطة السياحية الساحلية والسياح العابرين والزائرين المتعاملين مع مختلف الوسائط البحرية السياحية في هذا القطاع.

ويعمل هذا الدليل على تسهيل إجراءات الإدخال المؤقت للوسـائط البحريـة واليخـوت الأجنبية أو اليخـــوت الزائرة في جميع المراسي السياحية التي تُشرف عليها الهيئة السعودية للبحر الأحمر، حيث يركز الدليل على إيضاح مجموعة من الإرشادات، من أبرزها تحديد نطاق التطبيق للإدخال المؤقت للوسائط البحرية المســـتخدمة في الأنشطة الملاحية والبحرية السياحية في النطاق الجغرافي المعتمد، وذلك وفقًا لعدد من التصنيفات المعتمدة من الهيئة السعودية للبحر الأحمر.

الفئات المستفيدة من الإدخال المؤقت

كما يعمل الدليل على إيضاح الفئات المستفيدة من الإدخال المؤقت، ومدة الإدخال المؤقت، وطرق تقديم طلب الإدخال المؤقت، إلى جانب إيضاح الاشتراطات والقيود للإدخال المؤقت والتزامات الأطراف المعنية.

وطالب بيان هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المهتمين بضرورة الاطلاع على الدليل الإرشادي الإجرائي للإدخال المؤقت للوسائط البحرية السياحية من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة (zatca.gov.sa) كما دعت الهيئة عند وجود أي استفسارات إلى التواصل على الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو من خلال البريد الإلكتروني info@zatca.gov.sa أو حساب “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك” على منصة (X) (Zatca_Care@)أو من خلال المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة.

تجدر الإشارة إلى أن إصدار هذا الدليل جاء تحقيقًا للعمل التكاملي بين هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للبحر الأحمر، وذلك بما يُسهم في توعية الفئات المستهدفة، وتحقيق الاستفادة المثلى من الخدمات المقدمة.