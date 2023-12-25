الصيد الجائر للمها العربي جريمة يعاقب عليها القانون

يعد المها العربي من الحيوانات البرية المهددة بالانقراض، حيث يُقدر عددها في العالم بأقل من 1000 رأس.

المها العربي-مصدر الصورة:منصة إكس

صيد المها العربي

حذرت القوات الخاصة للأمن البيئي، عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، من صيد المها العربي، وأعلنت أن عقوبة صيده تصل إلى 90 ألف ريال.

وأوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي أن صيد المها العربي جريمة يعاقب عليها القانون، وذلك حفاظًا على هذا النوع من الحيوانات المهددة بالانقراض.

الحيوانات البرية المهددة

تؤكد هذه التحذيرات على أهمية الحفاظ على الحيوانات البرية المهددة بالانقراض، وذلك من خلال الالتزام بالقوانين التي تنظم الصيد.