الصورة التي لخصت إنسانية المملكة.. وزير الإعلام يكرم ملتقط صورة المجندة السعودية

كرم وزير الإعلام سلمان الدوسري المصور نزار معتوق حسنين, من وكالة الأنباء السعودية”واس”, ملتقط صورة المجندة السعودية التي كانت تحتضن رضيعا, التي عكست إنسانية المملكة, وحققت تداولا عالميا واسعا.

وأكد الدوسري في مقطع نشر على الحساب الرسمي للتواصل الحكومي:صورة واحدة تغني عن آلاف المواضيع والمقالات وتقارير وسائل الإعلام, ووجه كلمته إلى المصور نزار معتوق “أنت خدمت صورة بلدك”.

وظهر المصور في المقطع وهو يؤكد أن كل إعلامي ومصور سعودي هو عين لتوثيق مسيرة هذا البلد في العطاء و الإنسانية, فقد كانت لقطات مختلفة ولفتت نظري صورة المجندة.

قصة الصورة

ومن جانبها قالت بطلة الصورة, الوكيل رقيب بحري (أمل العوفي): “لم أتوقع أصداء الصورة وأن الأمر كان بسيط لأني كنت أحرص على إيصال الرعايا إلى بر الأمان, فحملت الطفلة بعد أن لاحظت الإعياء على والدتها, وكانت الطفلة (عليا) البالغة من العمر 8 أشهر, تخطو أول خطواتها على السفينة السعودية”.

وكان وزير الإعلام السعودي قد نشر تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” قال فيها:” سعدت باستقبال وتكريم زميلي المبدع نزار معتوق حسنين, من وكالة الأنباء السعودية (واس), على الصورة التي التقطها لمجندة سعودية تحتضن رضيعا, والتي عكست إنسانية السعوديين, وحققت تداولا عالميا واسعا, فلدينا شباب مبدعون وشابات مبدعات, نثق بقدراتهم, ونتفاءل بهم, ونتطلع إلى المزيد منهم”.

وكانت صورة المجندة التي تحتضن طفلا قد التقطت أثناء ترتيب عمليات إجلاء الرعايا الواصلين من السودان على خلفية المعارك التي تدور بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ أيام, وقد لقيت الصور استحسانا كبيرا من رواد مواقع التواصل الإجتماعي وتم تداولها بشكل واسع, لما تحمله من تجسيد لمعان الإنسانية والرحمة, كم اختارت صحيفة “الجارديان” البريطانية الصورة لتكون الأفضل.