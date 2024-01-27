الصندوق العقاري يوضح شروط الدعم الإسكاني للمطلقات والأرامل ويوضح طريقة إخلاء طرف لمتوفي

أعلن الصندوق العقاري بالمملكة العربية السعودية عن الشروط الواجب توافرها في المطلقات أو الأرامل حتى يستحقوا الدعم السكني من الصندوق، وذلك بعد الإجراءات التي تم اتخاذها مؤخرا من قبل الحكومة لتيسير حصول الفئات الخاصة للتملك السكني، ومنهم فئة الأرامل والمطلقات.

من الشروط أيضا أن تكون مقيمة بالمملكة بشكل دائم- مصدر الصورة: إكس

شروط الدعم الإسكاني للمطلقات والأرامل

ولكي تكون المرأة المطلقة أو الأرملة مؤهلة للحصول على الدعم، يجب توفر الشروط التالية:

أن تكون سعودية الجنسية.

يجب ألا يكون مر أقل من عامين على الطلاق بالنسبة للمطلقة، بينما لا توجد قيود زمنية للأرملة.

عمر المطلقة لا يقل عن 25 عام، بينما لا توجد قيود للأرملة في شأن العمر.

ألا تكون المطلقة أو الأرملة مستفيدة من أي صورة من صور الدعم العقاري.

تقديم مستند رسمي يثبت الطلاق، أو وفاة الزوج.

يجب أن تكون مقدمة غلى إحدى برامج الضمان الاجتماعي.

ألا يكون لدى المتقدمة منزل باسمها أو عقار تملكه.

الصندوق العقاري يوضح شروط الدعم الإسكاني للمطلقات والأرامل: -التمتع بالجنسية السعودية -المطلقة يجب ألا يكون مر أقل من عامين على وقت الطلاق -الأرملة لا توجد قيود -عمر المطلقة لا يقل عن 25 عام، أما الأرملة فلا قيود عليها -عدم امتلاك منزل باسم المتقدمة -يجب أن تكون السيدة… — أخبار السعودية (@SaudiNews50) January 26, 2024

طريقة الحصول على إخلاء طرف لشخص متوفي

وفي هذا الصدد، تفاعل حساب العناية بالمستفيدين من خدمات بنك التنمية الاجتماعية مع أحد المستفيدين المستفسرين عن كيفية الحصول على إخلاء طرف لشخص متوفي؟.وكان المستفسر قد وجه سؤاله مرة أخرى، وقال بأنه لا يمكنه الدخول من خلال “نفاذ” أو “أبشر”.

وأوضح «العناية بالمستفيدين» أنه يمكن ذلك من خلال التواصل على الخاص لتلبية طلبه.