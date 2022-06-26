الصندوق العقاري يودع 842 مليون ريال في حسابات مستفيدي سكني لشهر يونيو

لقد تزايدت مؤخرا عمليات البحث داخل المملكة العربية السعودية عن أخبار الصندوق العقاري وأخر مستجداته بهدف الإستفادة من ” برنامج سكني”، حيث قد أعلن صندوق التنمية العقارية اليوم عن إيداع أكثر من 842 مليون ريال في حسابات المستفيدين من “برنامج سكني” من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والصندوق العقاري لشهر يونيو 2022، تابع معنا تفاصيل الموضوع على موقع نجوم مصرية.

منصور بن ماضي يوضح إجمالي دعم الصندوق العقاري لشهر يونيو 2022

وأوضح منصور بن ماضي الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية، أن إجمالي الدعم لشهر يونيو بلغ 842 مليون ريال لدعم الأرباح من عقود التمويل العقاري المدعومة، وأوضح أنه تم إيداع المبلغ الإجمالي في حسابات مستلمي سكني منذ آخر تصريح عن برنامج التحول في يونيو 2017 إلى يونيو 2022 بأكثر من 38.4 مليار ريال، وأكد بن ماضي على استمرارية المساعدة السكنية للمستفيدين من “القرض المدعوم”، حيث أوضح أن المستفيدين من المساعدات السكنية لديهم الآن 9 خيارات تمويل وإسكان تقدم لهم حلولاً مرنة ومتنوعة تتناسب مع احتياجاتهم وقدراتهم المالية لامتلاك منزل بكل سهولة ويسر.

الصندوق العقاري ونظام الإسكان يركز على تحقيق رؤسة المملكة 2030

وأوضح أن الحزم تعد خيارًا آخر للدعم السكني، كما أكدت الجهود المشتركة مع نظام الإسكان لتحقيق أهداف مخطط الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 – بزيادة الملكية إلى 70٪ والمستدامة، وتوفير حلول الإسكان والتمويل من خلال مخططات وتشريعات دعم البناء، كما ويشار إلى أن صندوق التطوير العقاري يقدم 9 خيارات مختلفة منها 4 منتجات قروض عقارية مدعومة و 5 باقات ترويجية للإسكان من خلال أكثر من 43 خدمة إلكترونية، بالإضافة إلى خدمة الاستشارات العقارية وأجهزة الخدمة الذاتية في الصندوق العقاري للفروع على مدار الساعة ومركز الاتصال الموحد 199088 وقنوات التواصل الاجتماعي للرد على استفسارات المستفيدين وأسئلتهم حول “القرض المدعوم” وحزم الدعم السكني.

نبذة عن برنامج سكني للدعم الإجتماعي داخل المملكة السعودية

هو برنامج قدمته وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، بدأ في عام 2017، وخصص 280 ألف منتج سكني في جميع أنحاء المملكة بالمنتجات التالية: تخصيص 120 ألف وحدة سكنية جاهزة للإشغال وتحت الإنشاء، وتوزيع 75 ألف وحدة سكنية جاهزة للإشغال وتحت الإنشاء.

كما قام البرنامج والشراكة بإصدار 85000 كرقم جديد لتطوير عقارات الصندوق اعتبارًا من فبراير 2017 وفي عام 2018 تم تخصيص أكثر من 300000 منتج سكني في جميع أنحاء المملكة المتحدة على النحو التالي: 125000 وحدة سكنية، 75000 قطعة أرض سكنية (مجانية) و 100000 تمويل سكني (كربح مدعوم).