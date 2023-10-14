الصندوق السعودي للتنمية يقدم أول قرض تنموي ب100 مليون دولار لغرينادا

عقد الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد اليوم، مع معالي وزير المالية في غرينادا دينيس كورنوال؛ اتفاقية للحصول على أول قرض تنموي مقدّم من الصندوق بقيمة 100 مليون دولار، لتمويل مشروع البنية التحتية الذكية مناخيًا في غرينادا، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2023 في مدينة مراكش بالمملكة المغربية.

توقيع إتفاقية القرض بين الصندوق السعودي للتنمية وغرينادا _ مصدر الصورة: وكالة الأنباء السعودية

وتستهدف الاتفاقية تطوير البنية التحتية الذكية مناخيًا عبر إنشاء مصدات للأمواج، وتطوير شبكات المياه، وتحديث نظام معالجة مياه الصرف الصحي وتطويره، واستخدام أجهزة الاستشعار عن بُعد لمراقبة تلوث الهواء، بجانب المساعدة في تحسين الصحة العامة بين السكان، ويسهم المشروع في تحقيق هدفين من أهداف التنمية المستدامة (SDGs)، المتمثّلين في الهدف رقم 11 “مدن ومجتمعات محلية مستدامة” والهدف رقم 13 “العمل المناخي”، إضافة إلى الإسهام في توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

وتعتبر هذه الاتفاقية التنموية أُولى خطوات التعاون الإنمائي بين الصندوق السعودي للتنمية وغرينادا، ويجسّد هذا التعاون التنموي حرص الصندوق على دعم الدول الجُزرية الصغيرة النامية للتغلب على التحديات الاقتصادية والبيئية والتنموية، كما تؤكد الاتفاقية أهمية التعاون والتضامن الدوليين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، للإسهام في تعزيز النمو الاجتماعي والازدهار الاقتصادي في الدول النامية.

تجدر الإشارة إلى أن الصندوق السعودي للتنمية دعم منذ تأسيسه في عام 1974م، أكثر من 700 مشروع وبرنامج إنمائي في أكثر من 90 دولة نامية حول العالم، بقيمة إجمالية تتجاوز 18.7 مليار دولار، للإسهام في دعم مختلف القطاعات التنموية في تلك الدول نحو تحقيق تنمية مستدامة.