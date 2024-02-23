“الصفقة الاستثمارية الكبرى” تتصدر الترند السعودي

تصدر وسم “الصفقة الاستثمارية الكبرى” الترند السعودي، اليوم، وتتابعت التغريدات على منصة “إكس” حول الصفقة، كما تواترت الأخبار حول هذه الصفقة التي تم التمهيد لها بالأمس من قبل مجلس الوزراء المصري برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وكان محور الحديث في أخبار الصحف المصرية يدور على موضوع «مصر والإمارات.. شراكة من أجل التنمية.. رأس الحكمة».

مراسم التوقيع- المصدر: صحيفة الشروق

وشهد اليوم رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مراسم توقيع عقود الصفقة بين مصر والإمارات العربية المتحدة، لتنمية وتطوير رأس الحكمة بمحافظة مطروح، وذلك بين وزير الإسكان عاصم الجزار، ووزير الاستثمار الإماراتي محمد السويدي.

وكان رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، الدكتور فخري الفقي، قدر صرح أمس الخميس، للإعلامي خالد أبو بكر ببرنامجه “كل يوم” على قناة “أون”، أنه يتوقع انخفاض في سعر صرف الدولار بالسوق الموازية بالتزامن مع توقيع الصفقة الاستثمارية الكبرى بين مصر والإمارات خلال الأيام القليلة المقبلة.

رئيس (موازنة النواب) لـ #خالد_أبوبكر: أتوقع انخفاض سعر الدولار بالسوق الموازية مع توقيع الصفقة الاستثمارية الكبرى#كل_يوم pic.twitter.com/SDxESE7nH9 — ON (@ONTVEgy) February 23, 2024

وفي السطور القليلة القادمة، سوف نستعرض أهم ما جاء من نشطاء “إكس” حول الوسم «الصفقة الاستثمارية الكبرى».

“الصفقة الاستثمارية الكبرى” جمعتكم مباركة وتحيا مصر

وذكرت «مي» في خضم التغريدات الخاصة بالوسم “كلمتين ع السريع عشان الـ week end.. أي بقف سواء دولة أو مركوب لدولة أو بيخدم على دولة يشكك/ يقلل من أهمية الصفقة دي، اعرف automatic انه اتنطر بشلوت منها.. أما الدول متخزوقين، ولابسين النخلة بالبلح من زمان مفيش جديد.. جمعتكم مباركة وتحيا مصر”.

#الصفقة_الاستثمارية_الكبرى

كلمتين ع السريع عشان الweek end

اي بقف سواء دوله او مركوب لدولة او بيخدم ع دوله يشكك/يقلل من اهمية الصفقه دي اعرف automatic انه اتنطر بشلوت منها😎😎

اما ال🐏🐏🐏دول متخزوقينً و لابسين النخله بالبلح من زمان مفيش جديد 🫢🫢

جمعتكم مباركه وًتحيا مصر🇪🇬🇪🇬🇪🇬 pic.twitter.com/GP8QCeTtNT — 🇪🇬🇪🇬🦅Queen Mai🦅🇪🇬🇪🇬 (@mai61772) February 23, 2024

سعر الدولار

وبحسب قناة Extra News، فقد شهد سعر الدولار في السوق الموازية هبوطا متسارعا خلال الساعات الماضية، ويعتبر هذا الانخفاض هو الأدنى منذ شهر، بعد اعلان مجلس الوزراء عن أكبر صفقة استثمار مباشر بشراكة استثمارية مع كيانات كبرى.

انخفاض في أسعار الدولار بالسوق الموازية بعد إعلان الحكومة عن الصفقة الاستثمارية الكبرى#eXtranews #محمود_السعيد pic.twitter.com/GUO7PxUi8w — eXtra news (@Extranewstv) February 23, 2024

الجدير بالذكر أن هناك العديد والكثير من التغريدات المؤيدة للصفقة، وهناك أيضا الكثير من التغريدات التي استهزأت بها، وسخرت منها.