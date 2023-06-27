الصحة: 20 حالة إجهاد حراري وضربات شمس بين الحجاج

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 20 حالة إصابة بإجهاد حراري وضربات الشمس بين الحجيج، قائلة: “نسأل الله لهم السلامة والعافية”.

ونشرت الوزارة عبر حسابها على “توتير”، بالحجاج عدم التعرض لأشعة الشمس واستخدام المظلة والإكثار من شرب السوائل.

ويوم عرفة أو عرفات مسمى واحد عند أكثر أهل العلم لمشعر يعد الوحيد من مشاعر الحج الذي يقع خارج الحرم، وهو عبارة عن سهل منبسط به جبل عرفات المسمى بجبل الرحمة الذي يبلغ ارتفاعه 30 مترا، ويمكن الوصول إلى قمته عبر 91 درجة، بواسطة شخص طوله 4 أمتار.

من جانب آخر وقف وزير الصحة “فهد بن عبد الرحمن الجلاجل”، ميدانياً اليوم الثلاثاء، على عدد من المرافق والمنشآت الصحية بجدة، في إطار الحرص على المتابعة الميدانية لمستوى الخدمات الصحية المقدمة لخدمة حجاج بيت الله الحرام، وجاهزية هذه المنشآت خلال موسم حج هذا العام 1444هـ وفق الخطة المعدة لها، لتقديم أجود وأرقى الخدمات الصحية التي تعكس حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين على صحة وسلامة ضيوف الرحمن.

مبادرة طريق مكة

استهل وزير الصحة جولته التفقدية بمركز المراقبة الصحية بمطار الملك “عبد العزيز الدولي”، حيث زار الصالة الخاصة بمبادرة “طريق مكة”، واطلع على العيادة التي تم تجهيزها داخل الصالة، ثم وقف على إحدى صالات وصول الركاب للاطمئنان والاطلاع عن كثب على سير تقديم الخدمات الصحية.

الخدمات الصحية لضيوف الرحمن

قام الوزير بزيارة مجمع الملك “عبد الله الطبي”، حيث تفقد قسم الطوارئ، بعد ذلك توجه لقسم العناية المركزة، حيث اطمأن على صحة المرضى المنومين من ضيوف الرحمن، وشاهد الخدمات المقدمة لهم، إضافة إلى زيارة قسم التنويم، والتقى بالمرضى المنومين واطمئن على وضعهم الصحي والخدمات المقدمة لهم، داعياً الله لهم بالشفاء العاجل، وأن يتمم لهم حجهم.

وأشاد الوزير بما شاهده من استعداد وجاهزية لتقديم الخدمات الصحية للمرضى والمراجعين من الأهالي والحجاج والزوار، وأن هذه الجهود الكبيرة التي تبذل ما هي إلا انعكاس لدعم واهتمام القيادة الرشيدة لخدمة ضيوف الرحمن.