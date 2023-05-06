الصحة.. نداء هام وعاجل على جميع الراغبين في أداء الحج ضرورة الإسراع بتلقي اللقاحات

نوهت وزارة الصحة بضرورة تلقي لقاحي الحمى الشوكية والإنفلونزا الموسمية لجميع الراغبين في أداء مناسك الحج لعام 2023_ 1444.

تصريحات وزارة الصحة:

صرحت الوزارة أن التطعيمات يتم أخذها من خلال الحجز عبر تطبيق صحتي، مؤكدة على أهمية استشارة الطبيب بشأن تلك اللقاحات المبنية على تاريخ آخر تطعيم سابق، وأوضحت أنه من الضروري أخذ لقاح الحمى الشوكية للأشخاص الذين لم يتلقوا اللقاح في السنوات الخمس الماضية، وأشارت إلى أن هذه اللقاحات مفيدة يجب أن يأخذها الحجاج ما يصل إلى عشرة أيام قبل الحج، موضحة أنه يُمكن معرفة أسماء المستشفيات والمراكز الصحية التي تتوفر فيها تطعيمات الحج عبر تطبيق صحتي عبر الرابط من هنا.

رابط وزارة الحج والعمرة

يمكن لجميع الراغبين في التسجيل في موقع الوزارة القيام بذلك عن طريق الضغط على هذا الرابط، مع ضرورة التأكيد على تلقي جميع اللقاحات المذكورة أعلاه الهامة لصحة الحجاج.