وزارة الصحة السعودية تعلن عن توافر الجرعة الرابعة لفئة كبار السن 2022

أعلنت وزارة الصحة السعودية في وقت سابق، عن البدء في إعطاء الجرعة الرابعة (التنشيطية الثانية) من لقاح فايروس كورونا المستجد للفئة العمرية من 50 عاماً فأعلى، كما تعطي هذه الجرعة لمن يرغب من الأفراد بعد إنهاء مدة الثمانية أشهر من أخذ الجرعة التنشيطية الأولى، بالإضافة إلى إمكانية حجز موعد عن طريق تطبيق «صحتي» السعودي، وفي هذا المقال سوف نتعرف على كيفية الحصول على الجرعة الرابعة للكبار السن في المملكة.

تقليل الإجراءات الاحترازية والوقائية

خلال الشهر الماضي رفعت المملكة العربية السعودية كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة الجائحة، وإيقاف تطبيق إجراءات التباعد في الحرمين الشريفين والجوامع والمساجد، بالإضافة إلى اشتراط لبس الكمامة في الأماكن المغلقة، وعدم إللزام تقديم نتيجة سلبية لفحص (PCR) قبل القدوم إلى البلاد، من أجل التسهيل والتيسير على المواطنين في هذه الأوقات خاصة أن هناك وعي كبير في الحصول على الجرعات من أجل التقليل من تفشي الفايروس من جديد.

كيفية الحجز للحصول على الجرعة

وضحت وزارة الصحة السعودية أن هذه الجرعة أصبحت متاحة لمن يرغب من فئة كبار السن، وذلك لمن أتم (8) أشهر على أخذ الجرعة التنشيطية الأولى، من خلال إمكانية الحجز عبر تطبيق صحتي السعودي، الذي أطلقته الوزارة من أجل تقديم الخدمات الصحية للأفراد في المملكة، وإمكانية الوصول إلى المعلومات الصحية والحصول على عدد من الخدمات المقدمة، ويعتبر تطبيق صحتي من أبرز التطبيقات التي أطلقت خلال جائحة كورونا كوفيد-19.

خطوات التسجيل في تطبيق صحتي

وضعت وزارة الصحة السعودية مجموعة من الخطوات من أجل التمتع بخدمات التطبيق، وهي كالتالي:

الدخول إلى رابط تطبيق ( صحتي ) على متجر جوجل أو متجر آبل.

) على متجر جوجل أو متجر آبل. تحميل تطبيق (صحتي).

تعبئة كافة بياناتك للتسجيل.

الضغط على (لقاح كورونا) لتسجيل طلب تلقي اللقاح.

وحسب أخر إحصائيات، أكدت وزارة الصحة السعودية، في نهاية شهر فبراير 2022 على انخفاض نسبة الإصابات بفيروس كورونا بأكثر من 90 في المائة مقارنةً بالأسابيع الماضية التي شهدت موجة ارتفاع عالمية، بالإضافة إلى تراجع في الحالات الحرجة بنسبة بلغت 45 في المائة، وحسب رؤية رجال الصحة فإن السعودية قد تجاوزت الموجة الأخيرة بنجاح وتميز بسبب الإجراءات الاحترازية، وأخبار أفراد المجتمع وتفاعلهم مع التوجيهات، مع ارتفاع الوعي المجتمعي بتلقي اللقاحات والإقبال عليه بكثرة.