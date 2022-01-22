الصحة السعودية: 4608 إصابات جديدة بكورونا وحالتي وفاة خلال ال 24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم السبت 22/1/2022 عن تسجيل حالتي وفاة بسبب فيروس كوفيد19، وذلك ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 8918 حالة وفاة منذ بدء جائحة كورونا وحتى اللحظة، وجاء في بيان رسمي عن الوزارة أنه تم تسجيل 4608 إصابة جديدة خلال ال 24 ساعة الماضية، ولقد تعافى 4622 حالة جديدة بفضل الله خلال نفس المدة، ووصل عدد المتعافيين الإجمالي من الفيروس منذ بدء الجائحة وحتى الآن 594762 حالة، لكن إجمالي المصابين في المملكة حتى الآن 647819.

هل يوجد ضرر من تنويع اللقاحات؟

وذكر حساب «الصحة 937»، والتابع للوزارة عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنه وبشكل عام يمكن تلقي جرعة من لقاحات مختلفة لفيروس كورونا، وذلك وفقا لدراسات علمية دولية معترف بها في الأوساط العلمية المتخصصة في علم الوباء، وأظهرت الدراسات أنه يمكن إعطاء جرعات من لقاحات مختلفة بشكل آمن وفعال في التصدي للفيروس، وذلك مع تحقق الفاعلية المرجوة من اللقاح، وأن هذا يشمل الجرعات الثلاث (الأولى والثانية والتنشيطية).

لقاح كورونا للأطفال متاح الآن

يذكر أن وزارة الصحة السعودية كانت قد أعلنت يوم الأحد الماضي، عن أن لقاح كورونا للأطفال أصبح متاحاً الآن، وذلك للفئة العمرية من الخامسة إلى الحادية عشر عاما.

كما نوهت الصحة على أن الحجز متاح لجرعات الأطفال على تطبيقي صحتي وتوكلنا.

رقم مخصص للبلاغات والشكاوى

خصصت وزارة الصحة السعودية أيضا الرقم 937، وذلك لاستقبال كافة الشكاوى والبلاغات والملاحظات والاستفسارات على الخدمات المقدمة أو المنشآت الصحية.