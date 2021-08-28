الصحة السعودية تكشف 3 فوائد هامة للجرعة الثانية من لقاح كورونا

أكدت منذ قليل وزارة الصحة السعودية على فوائد الجرعة الثانية من لقاح كورونا خلال هذه المرحلة، حيث أشارت إلى أهميتها المستدامة في تقوية المناعة ومقاومة المتحورات للفيروس الخطير والعمل على عدم انتشاره في المملكة خلال الفترة القادمة، حيث ناشدت جميع المواطنين والوافدين على أراضي المملكة بضرورة استكمال أخذ الجرعتين من اللقاح، وذلك من اجل رفع الحماية لعدم الإصابة الشديدة بالمتحورات خلال المرحلة القادمة.

وزارة الصحة السعودية ولقاح كورونا

ونصحت وزارة الصحة جميع المواطنين والمقيمين في المملكة بضرورة التواصل خلال هذه الفترة مع المركز على رقم “937” من أجل الاستفسار أو الاستشارة على مدار الساعة، وكذلك الحصول على المعلومات والعديد من الخدمات الصحية، ومن أجل الترعف على جميع مستجدات فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 والمتحورات.

كما أعلنت الصحة السعودية عن تقرير كورونا في المملكة خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية، حيث أنها قد سجلت 244 حالة إصابة بفيروس كورونا وتعافي نحو 407 حالة، بينما بلغت عدد الحالات النشطة 3718 حالة منها 1020 حالة حرجة، وبلغ بذلك عدد إجمالي الإصابات في المملكة حتى الآن ومنذ تسجيل أول حالة نحو 543562 حالة، أما حالات التعافي فقد بلغت أيضاً نحو 531324 حالة، وسجلت اليوم 8 حالات وفاة ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 8520 حتى اليوم.

وتحاول الحكومة السعودية خلال هذه الفترة التشديد على جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، والعلم على عدم انتشاره بين المواطنين والوافدين على أراضي المملكة حرصاً على حياة الجميع.