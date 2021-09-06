الصحة السعودية تُعلن إعطاء جرعة ثالثة من لقاح كورونا.. وتُحدد الفئات المستهدفة

بعد إعلانها عن صف أكثر من 34 ملون جرعة في جميع أنحاء المملكة، أعلن وزارة الصحة السعودية، إضافة إعطاء الجرعة الثالثة من لقاح كورونا، وذلك للفئات الأشد احتياجًا في المملكة وتعاني من وضع صحي صعب، أو كل من لديه اضطرابات في المناعة أو خضع لعمليات زراعة أي من الأعضاء، وذلك وفقًا لما أوضحه المتحدث الرسمي باسم الوزارة، الدكتور محمد عبدالعالي خلال مؤتمر الوزارة الصحفي لمتابعة آخر تطورات انتشار وباء كورونا والحد منه.

أبرز ما جاء في مؤتمر وزير الصحة

الدراسات العلمية أثبتت أهمية استكمال التحصين من كورونا بجرعتين من اللقاح.

التحصين بجرعتين من لقاح كورونا للحماية من مضاعفات كوفيد-19.

إجمالي عدد الجرعات المعطاة من لقاح كورونا بلغت 38 مليون جرعة.

تم تحصين 15 مليون شخص بجرعتين.

أهمية أخذ جرعتين من لقاح كورونا للوقاية منها.

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والتواصل مع مركز الاستشارات

يأتي هذا في الوقت الذي أهابت فيه الصحة، بالمواطنين والمقيمين، بضرورة استمرار التقيد بالإجراءات الاحترازية والمبادرة بحجز موعد عبر تطبيق صحتي أو تطبيق توكلنا للحصول على اللقاح، من خلال التواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات الذي يعمل على مدار الساعة، مع ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي، مع ضرورة الحصول على جرعتي اللقاح، لاسيما في ظل انتشار متحورات الوباء وهي سريعة الانتقال، وتم بالفعل تسجيل حالات بمتحور دلتا الجديد في المملكة.