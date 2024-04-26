الصحة السعودية: رصد 15حالة تسمم في العاصمة الرياض

أكدت وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية عن تعرض حالات للتسمم ببلاد الحرمين الشريفين خلال الساعات القليلة الماضية.

التسمم السجقي.. تفاصيل تسمم حالات في السعودية

شدد المتحدث الرسم باسم وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية عن رصد عدد محدود من حالات التسمم الغذائي بالعاصمة الرياض خلال الآونة الأخيرة.

نود أن نبين بأنه قد تم رصد عدد محدود من حالات تسمم غذائي بمدينة الرياض وبلغ عدد المؤكدة منها حتى الآن 15 حالة تعود بالتقصي الوبائي لمحل واحد وقد تم إغلاقه، والحالات تتلقى الرعاية الطبية اللازمة، ويتخذ حيال ذلك الإجراءات اللازمة، بالتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة. — المتحدث الرسمي لوزارة الصحة (@spokesman_moh) April 25, 2024

وأوضح أن هذه الحالات المؤكد منها هو 15 حالة، وذلك بسبب التقصي الوبائي لأحد المحلات وتم غلقه على الفور.

وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية إلى أن الحالات التي تعرضت للتسمم تتلقى الرعاية الصحية الطبية اللازمة.

وأكد بأن الوزارة ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة حيال هذا الأمر، بالتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة.

د. محمد حصوصة : انتشار التسمم السجقي Botulism

تسجيل حالات في الرياض

هو مرض ينتج عن سم يهاجم أعصاب الجسم، إذ قد يسبب أعراض مميتة.

وينتج ذلك السم نوعاً من البكتيريا، حيث يمكن أن يحدث التسمم السجقي نتيجة تلوث الطعام أو الجروح انتبهوا من البرجر والطعام الملوث — إجازات المملكة (@KSAEJ1) April 26, 2024

وتبحث الأجهزة الأمنية بالمملكة العربية السعودية عن الوصول للأسباب الحقيقية وراء تسمم الحالات جراء تناول طعام من أحد المحلات بالمملكة، حيث قامت وزارة الصحة ووزارة الداخلية ببلاد الحرمين الشريفين بإغلاق المحل واتخاذ كافة الإجراءات النظامية ضده.

الحمدلله على سلامتهم والله يشفي المصابين

أن أعتقد أن الامر جنائي

التسمم السجقي نادر جداً قريت عنة أنا هو خطير جداً والمشكلة تحدث بين الاعصاب والعضلات ويؤدي للوفاة إنتشار مثل هاذا التسمم في مطعم شهير وله أفرع في المملكة أمر غريب لابدنعرف السبب وكيف أنتشر ودواعيه،، https://t.co/v03c3xC5RT — 🅦🅐🅛🅔🅔🅓 (@WA_AF_ALM) April 26, 2024

ومن المتوقع أن يكون هناك عقوبات شديدة على أصحاب هذا المحل، وذلك لا تتكرر مثل هذه الوقائع مرة أخرى.