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الصحة السعودية: رصد 15حالة تسمم في العاصمة الرياض

أحمد علي

أكدت وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية عن تعرض حالات للتسمم ببلاد الحرمين الشريفين خلال الساعات القليلة الماضية.

التسمم السجقي.. تفاصيل تسمم حالات في السعودية 

شدد المتحدث الرسم باسم وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية عن رصد عدد محدود من حالات التسمم الغذائي بالعاصمة الرياض خلال الآونة الأخيرة.

وأوضح أن هذه الحالات المؤكد منها هو 15 حالة، وذلك بسبب التقصي الوبائي لأحد المحلات وتم غلقه على الفور.

وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية إلى أن الحالات التي تعرضت للتسمم تتلقى الرعاية الصحية الطبية اللازمة.

وأكد بأن الوزارة ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة حيال هذا الأمر، بالتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة.

وتبحث الأجهزة الأمنية بالمملكة العربية السعودية عن الوصول للأسباب الحقيقية وراء تسمم الحالات جراء تناول طعام من أحد المحلات بالمملكة، حيث قامت وزارة الصحة ووزارة الداخلية ببلاد الحرمين الشريفين بإغلاق المحل واتخاذ كافة الإجراءات النظامية ضده.

ومن المتوقع أن يكون هناك عقوبات شديدة على أصحاب هذا المحل، وذلك لا تتكرر مثل هذه الوقائع مرة أخرى.


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عن الكاتب:
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أحمد علي

الصحفي أحمد المنياوي، أُجيد الكتابة الصحفية باحترافية شديدة، بالإضافة إلى عملي في العديد من المواقع الإخبارية الكبيرة.
وقدرتي على متابعة الأحداث الإخبارية لحظة بلحظة بدقة شديدة.


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