الصحة السعودية تعلق على انتشار وباء “X” القاتل في المملكة

علقت وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية على بيان منظمة الصحة العالمية بشأن انتشار فيروس “X” القاتل بالمملكة، مما جعل هناك حالة من الذعر لدي الشعب السعودي.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية في بيانها عن أن وباء “x” يعد فيروسًا قاتلًا، حيث سيكون أشد فتكًا من كورونا “covid19”.

وكان فيروس كورونا قد تسبب في كارثة على مستوي العالمي، بعدما أدى لموت عدد كبير من البشر عالميًا.

الصحة السعودية: ليس هناك قلق من فيروس X

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وزارة الصحة:

لاتقلقون من تصريحات منظمة الصحة العالمية حول مرض خطير قادم باسم X، قد يكون أكثر فتكاً من كورونا..هو سيناريو افتراضي ومحاكاة افتراضية لما قد يحدث، وأن الأمر ليس خطيراً بحجم السياق الذي ورد فيه. pic.twitter.com/WqTPCcCHkR — محمد | قصة لا تنتهي (@Tob510) January 24, 2024

أكدت وزارة الصحة السعودية في بيان رسمي لها عن أن تصريحات منظمة الصحة العالمية خلال مشاركتها بمنتدى دافوس 2024، بشأن انتشار مرض خطير يحمل اسم “X”، ما هو إلا سيناريو افتراضي ومحاكاة افتراضية لما يحتمل حدوثه.

"الصحة": تطمئن المواطنين والمقيمين بشأن ما تردّد عن مرض قادم باسم "X" وتؤكّد: لا يستدعي ذلك للقلق. pic.twitter.com/oJGarPcZFb — الأحداث السعودية (@NewsNow4KSA) January 24, 2024

كما شددت الوزارة السعودية على أن الأمر ليس خطيرًا كما يعتقد البعض، لكن سيكون هناك اتخاذ للإجراءات الاحترازية بشكل قوي خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت أن هذه الأخبار تتكرر كل عام، حيث تكون الصحة السعودية مستعدة لأي خطر مجهول قادم.

توقفوا عن القلق فيما يخص فيروس X مرض وهمي فكرة الحديث عنه حث الدول والأنظمة الصحية على الإستعداد في حال حدث وباء. المنظمة عند الحديث عن X تستهدف أصحاب القرار، ماتستهدف المجتمع. pic.twitter.com/sVCE3antMY — د. أحمد العمار (@Dr_alammar1) January 22, 2024

وأشارت إلى أن منظمة الصحة العالمية تعمل على تحفيز أنظمة الدول الصحية لرفع كفاءتها من أجل مواجهة أي أوبئة وفيروسات محتملة، بجانب التعامل معها والخروج بأقل الخسائر.

وأختتمت وزارة الصحة السعودية بيانها بأن الرسالة التي تتكرر بشكل سنوي ما هي إلا تنبيه، وذلك بسبب أن البشر معرضون للأوبئة بشكل متكرر، حيث يعيش الإنسان في عالم مليء بالفيروسات والجراثيم، مشيرًة آلى أن هذه الفيروسات موجود في الطبيعة نفسها ولا يعلمها إلا الله، حيث تتمكن من اختراق الحواجز الطبيعية وتُصيب الانسان.