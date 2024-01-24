أخبار السعودية

الصحة السعودية تعلق على انتشار وباء “X” القاتل في المملكة

أحمد علي

علقت وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية على بيان منظمة الصحة العالمية بشأن انتشار فيروس “X” القاتل بالمملكة، مما جعل هناك حالة من الذعر لدي الشعب السعودي.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية في بيانها عن أن وباء “x” يعد فيروسًا قاتلًا، حيث سيكون أشد فتكًا من كورونا “covid19”.

وكان فيروس كورونا قد تسبب في كارثة على مستوي العالمي، بعدما أدى لموت عدد كبير من البشر عالميًا.

الصحة السعودية: ليس هناك قلق من فيروس X

أكدت وزارة الصحة السعودية في بيان رسمي لها عن أن تصريحات منظمة الصحة العالمية خلال مشاركتها بمنتدى دافوس 2024، بشأن انتشار مرض خطير يحمل اسم “X”، ما هو إلا سيناريو افتراضي ومحاكاة افتراضية لما يحتمل حدوثه.

كما شددت الوزارة السعودية على أن الأمر ليس خطيرًا كما يعتقد البعض، لكن سيكون هناك اتخاذ للإجراءات الاحترازية بشكل قوي خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت أن هذه الأخبار تتكرر كل عام، حيث تكون الصحة السعودية مستعدة لأي خطر مجهول قادم.

وأشارت إلى أن منظمة الصحة العالمية تعمل على تحفيز أنظمة الدول الصحية لرفع كفاءتها من أجل مواجهة أي أوبئة وفيروسات محتملة،  بجانب التعامل معها والخروج بأقل الخسائر.

وأختتمت وزارة الصحة السعودية بيانها بأن الرسالة التي تتكرر بشكل سنوي ما هي إلا تنبيه، وذلك بسبب أن البشر معرضون للأوبئة بشكل متكرر، حيث يعيش الإنسان في عالم مليء بالفيروسات والجراثيم، مشيرًة آلى أن هذه الفيروسات موجود في الطبيعة نفسها ولا يعلمها إلا الله، حيث تتمكن من اختراق الحواجز الطبيعية وتُصيب الانسان.

قد يهمك:

عن الكاتب:
Avatar of أحمد علي
أحمد علي

الصحفي أحمد المنياوي، أُجيد الكتابة الصحفية باحترافية شديدة، بالإضافة إلى عملي في العديد من المواقع الإخبارية الكبيرة.
وقدرتي على متابعة الأحداث الإخبارية لحظة بلحظة بدقة شديدة.

اترك رد

تابع نجوم مصرية على أخبار جوجل