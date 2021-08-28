الصحة السعودية تسمح لمتلقي لقاح ساينوفارم وساينوفاك بدخول المملكة ولكن بهذا الشرط

وافق وزارة الصحة السعودية على دخول المسافرين القادمين من الخارج الحاصلين على جرعتين من لقاحي ساينوفارم وساينوفاك، ولكن مع اشتراط أن يحصل نفس الشخص على جرعة تنشيطية من إحدى اللقاحات المعتمدة في المملكة.

الصحة توافق على ساينوفارم وساينوفاك بشرط

وجاء إعلان وزارة الصحة السعودية عن الشرط الجديد لدخول المملكة من خلال حساب “الصحة 937” ردا على استفسار أحد المقيمين عن مدى اعتماد لقاحي ساينوفارم وساينوفاك في إجراءات الدخول إلى المملكة.

وكانت هيئة الغذاء والدواء السعودية قد اعتمدت في وقت سابق أربعة أنواع من اللقاحات وهي (فايزر وأسترازينيكا وجونسون وموديرنا) ثم أضافت لقاحي ساينوفارم وساينوفاك ولكن بشرط الحصول على جرعة تنشيطية من اللقاحات الأربع المعتمدة بالمملكة.

الصحة تطمئن المواطنين حول فاعلية اللقاحات

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبدالعالي، قد أصدر بيان مع بداية الشهر الجاري طمئن من خلاله الجميع حول فاعلية اللقاحات، وأكد أن المنحنى الوبائي بالمملكة يشهد تراجعا بسبب زيادة أعداد من تلقوا اللقاحات.

كما أكد العبدالعالي ان 99% من الإصابات الجديدة المسجلة هي لأشخاص لم تستكمل التحصين.