الصحة السعودية تحذر مواطنيها من الانفلونزا الموسمية وتدعو الجميع لاخذ اللقاح مجانا للجميع مواطن ومقيم

نوهت الصحة على المضاعفات الخطيرة التي قد تسببها الإنفلونزا وخصوصًا عند الأشخاص منخفضي المناعة مثل كبار السن، والأطفال، والحوامل، وهم الفئة الأكثر عرضة للإصابة بالانفلونزا أيضًا بالإضافة إلى المصابين بالأمراض المزمنة، والأمراض التنفسية، وأمراض القلب.

اعراض الانفلونزا الموسمية

• ارتفاع درجة الحرارة

• والتهاب الحلق

• وسيلان الأنف

• وصداع، بالراس

• ألم العضلات والسعال

طريقة الوقاية من الانفلونزا ومضاعفاتها

• تلقي مطعوم الانفلونزا الموسمية وخصوصًا للفئات الأكثر عرضة للعدوى

• تناول الاطعمة المعززة للمناعة

• تناول الاطعمة التى تحتوي علة فيتامين سي

• اتباع أسس السلامة العامة والنظافة الشخصية للوقاية من الانفلونزا

• وتعقيم الأسطح مع تجنب ملامسة الأسطح في الأماكن العامة

• تجنب الأماكن المزدحمة وارتداء الكمامة إن لزم الأمر

سيشكل هذا اللقاح ثورة في مجال الصحة والوقاية من الانفلونزا، إذ عادة ما يتم تحديث لقاحات الانفلونزا التي تحمي من 4 سلالات من فيروس الإنفلونزا كل عام كي تواكب فيروسات الانفلونزا الموجودة، ولكن وفي حال أثبت هذا اللقاح الجديد فعاليته فقد يحمي الجسم من جميع السلالات العشرين الفرعية من فيروس الانفلونزا أ و ب، وبهذا قد يمنح الجسم مناعة ضد أي فيروس انفلونزا قد يظهر . www.moh.gov.sa