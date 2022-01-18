الصحة السعودية تبدأ تلقيح الأطفال لمواجهة فيروس “كورونا”

كشفت وزارة الصحة السعودية عن بدء حملة موسعة لتطعيم الأطفال ضد فيروس “كورونا” في الأيام المقبلة، وأعلن العبد العالي المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية، أن جميع اللقاحات المعتمدة في المملكة عالية الأمان وتتمتع بفعالية ممتازة، وقد مرت بجميع مراحلها الطبية، بحيث اعتمدها الملايين منهم حول العالم، وأوضحت وسائل إعلام سعودية، نقلاً عن وزارة الصحة، أن المملكة العربية السعودية رخصت بتطعيم الأطفال من سن الخامسة وما فوق.

الفئة المسموح لها بالتطعيم ضد فيروس “كورونا”

وتشمل الفئة المسموح بها من الأطفال للتطعيم ضد فيروس “كورونا، بحيث تتراوح أعمارهم بين 5 إلى 11 عامًا، كما يتزامن هذا الإعلان مع تسجل زيادة كبيرة في عدد المصابين داخل المملكة، حيث وصلت إلى 5،477 إصابة جديدة خلال 24 ساعة، بينها 336 حالة حرجة.

وأوضح متحدث باسم الصحة السعودية تعافي 793 حالة إصابة بفيروس “كورونا”، وأنه تم الإبلاغ عن حالتي وفاة فقط خلال الـ24 ساعة الماضية، وأضاف أن المملكة تشهد انخفاضًا كبيرًا في عدد حالات الإصابة بفيروس “كورونا”، بسبب إعادة العمل ببعض الإجراءات الاحترازية.

فيديو | متحدث #الصحة: خلال الأيام المقبلة ستبدأ حملة تحصين فئة الأطفال.. وجميع اللقاحات المعتمدة في #المملكة ذات مأمونية عالية #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/mr9QQcDMqo — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 8, 2022

وأكد أن السيطرة على الوضع الوبائي لفيروس “كورونا” في المملكة مشروطة بأمرين، وهما قدرة المجتمع السعودي على الالتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة ومستوى المناعة، وذلك من خلال استقبال جرعة تنشيطية، وفي سياق متصل أعلن مركز التواصل التابع لوزارة الإعلام بالمملكة العربية السعودية أنه لا يمكن مناشدة أي فئة للتحصين بلقاحات ضد فيروس “كورونا” لفئات معينة، خاصة الفئة العمرية من 5-11 سنة، بالإضافة إلى الجرعات لمن هم فوق سن الـ 16، إلا بعد وجود كافة أشكال الأمن والسلامة.

وتتزامن حملة التطعيم الجديدة ضد الوباء مع ارتفاع كبير في المعدل اليومي للإصابة بفيروس “كورونا” في المملكة العربية السعودية، بحيث بلغ متوسط ​​عدد المصابين قبل أسبوع أكثر من 5000 في يوم واحد، ومن جانبه أكد الدكتور محمد العبد العالي المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، أن المملكة تمر حاليا بفترة مرحلة مهمة تسمى “مناعتنا حياة”، وكشف العبد العالي أنه على الرغم من كثرة المصابين بالفيروس إلا أن هناك انخفاضًا في عدد الحالات الحرجة في العالم وأشار إلى أن الجرعات متاحة للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 16 عامًا.