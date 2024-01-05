الصحة السعودية تؤكد: متحور كورونا يتطلب الحصول على اللقاح المتطور

أكدت وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية أن من الضروري تقوية الجهاز المناعي للجسم عبر استخدام اللقاح المُطوَّر لفيروس “كورونا” خاصة مع ظهور سلالة جديدة من الفيروس، وأكدت أن اللقاحات السابقة لكورونا قامت بالدور المطلوب منها في تعزيز الحماية الجماعية.

اللقاح المتطور للحماية من متحور كورونا

اللقاح المتطور للحماية من متحور كورونا

أوضحت الوزارة أمس الخميس من خلال حسابها الرسمي على موقع “X”، أن الإصابات بالفيروسات التنفسية تزداد خلال فصل الشتاء بسبب تقلبات الطقس، ودعت إلى ضرورة تلقي اللقاحات المتعلقة بالأمراض التنفسية مثل الإنفلونزا ولقاح كورونا المُطوَّر.

كما أضافت أن اللقاحات تُعزِّز الجهاز المناعي وتقويه وتساهم في مكافحة العوامل المسببة للأمراض، ويُمكن تلقي لقاح الإنفلونزا بالإضافة إلى لقاح كورونا المُطوَّر في نفس الوقت، كذلك أشارت وزارة الصحة إلى أنه يُمكن الحصول على اللقاحات من خلال حجز موعد عبر تطبيق “صحتي” بالنقر على خيار “موعد حضوري لعيادات التطعيمات التنفسية”.