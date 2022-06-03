الصحة السعودية تعلن اللقاحات المعتمدة ضد كورونا لموسم الحج 1443

استعداداً لاستقبال ضيوف الرحمن من مختلف دول العالم في موسم الحج هذا العام، حددت وزارة الصحة السعودية قائمة باللقاحات المعتمدة لديها والمضادة لجائحة كورونا المستجد (كوفيد-19)، والتي يجب أن يكون الحاج حاصلاً عليها وعدد الجرعات المطلوبة من كل لقاح، حيث تم اعتماد 10 لقاحات من اللقاحات المعتمدة في شتي دول العالم ضد جائحة كورونا المستجد (كوفيد-19).

اللقاحات المعتمدة من قبل وزارة الصحة السعودية في موسم الحج 1443:-

أشارت وزارة الصحة السعودية بأن اللقاحات المعتمدة لدخول الاراضي السعودية لأداء مناسك الحج هذا العام، وعدد الجرعات المطلوبة في كل لقاح هي كالتالي:-

اللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة السعودية عدد الجرعات المطلوبة لكل لقاح فايزر- بيونتيك 2 جرعة موديرنا 2 جرعة أكسفورد – استرازينيكا 2 جرعة جونسون جرعة واحدة فقط كوفوفاكس جرعتان نوفاكسوفيد جرعتان سينوفارم جرعتان ساينوفاك جرعتان كوفاكسين جرعتان سبوتنيك جرعتان

وقد أصدرت وزارة الصحة عبر موقعها الإلكتروني ضمن تبويب على موقعها الإلكتروني الاشتراطات والارشادات الصحية المتعلقة باستقبال ضيوف الرحمن لأداء مناسك الحج هذا العام أو العمر أو العمل في موسمي الحج والعمرة، حيث يمكن التعرف على هذه الاشتراطات من خلال الدخول على موقع وزارة الصحة السعودية، كما حددت اشتراطات الإيواء والتنقل لموسم الحج وقائمة بالخدمات والمواقع الصحية خلال فترة أداء فريضة الحج لهذا العام.

من الجدير بالذكر بأن السعودية قد اشترطت عدد من الاشتراطات الصحية للمسافرين الراغبين في أداء فريضة الحج هذا العام والتي تتمثل فيما يلي:-