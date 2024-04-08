أخبار السعودية

الشيخ السديس يدعو لولي العهد السعودي في المسجد الحرام.. شاهد

أحمد علي

شهدت صلاة التراويح بالمسجد الحرام بالمملكة العربية السعودية، تأدية ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود  والسيد محمد شهباز شريف، رئيس الوزراء في جمهورية باكستان الإسلامية، وولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، بعد الاجتماع الثلاثي الذي شهده قصر الصفا بمكة المكرمة.

وتناول الثلاثي وجبة الإفطار في قصر الصفا ومن ثم أدوا صلاة العشاء والتراويح بالمسجد الحرام.

وقاموا الثلاثة ولي العهد السعودي ودولة رئيس الوزراء بدولة باكستان، وولي العهد بمملكة البحرين وأصحاب السمو والمعالي، بالتواجد مبكرًا في المسجد الحرام أدائهم الصلاة ليلة 29 من رمضان في المسجد الحرام بمكة المكرمة.

قام الشيخ عبد الرحمن السديس بالدعاء خلال ليلة التاسع والعشرون من شهر رمضان المبارك لولي العهد السعودي ورئيس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وذلك خلال تواجده في المسجد الحرام.

كما دعى السديس لرجال الأمن وللوطن السعودي بأن ينعم بالرخاء والأزدهار خلال الفترة المقبلة تحت القيادة الرشيدة والحكيمة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده ورئيس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.


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عن الكاتب:
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أحمد علي

الصحفي أحمد المنياوي، أُجيد الكتابة الصحفية باحترافية شديدة، بالإضافة إلى عملي في العديد من المواقع الإخبارية الكبيرة.
بالإضافة إلى قدرتي على متابعة الأحداث الإخبارية لحظة بلحظة بدقة شديدة.

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