الشعلة والغراب “هبت هبوبها”.. الشيخ الكلباني يظهر بإعلان جديد لموسم الرياض بصحبة آل شيخ

قام إمام الحرم السابق الشيخ عادل الكلباني بالظهور مجدداً في فيديو ترويجي لموسم الرياض، وقام المستشار تركي آل شيخ بنشر الإعلان على حسابه الرسمي بتويتر، وشارك في الإعلان مجموعة من الشباب والفتيات وكان أبرزهم تركي آل شيخ والكلباني.

إمام الحرم السابق والإعلان الترويجي لموسم الرياض

وفي بداية الإعلان ظهر الشيخ عادل الكلباني برفقة اثنين آخرين وهو يمسك شعلة مشتعلة بالنار في يده اليمني وهو يقول هبت هبوبها، ثم يظهر غراب يطير في السماء ثم يكتمل باقي الإعلان كما في الفيديو المرفق بالخبر، والذي حقق رواجاً كبيراً خلال الساعات الأولى من نشره.

لاتجوووووون … اتقدم بالشكر لكل المشاركين في هذا العمل الدعائي ل #موسم_الرياض … ابدعتوا … والشباب والبنات السعوديين خلاقين ورائعين متى مامنحوا الثقة والامكانيات … وسيدي حفظه الله قائدنا الملهم وعراب الرؤية معه همتنا وطموحنا واحلامنا عنان السماء ولاحدود لها ❤️🇸🇦 pic.twitter.com/JwMGH4bt4C — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) January 13, 2022

والإعلان الترويجي لموسم الرياض والذي نشرة آل شيخ هو مستوحى من مسلسل شهير يسمى Game of Thrones، أو “صراع العروش”، وقام آل شيخ بشكر كل من شارك في هذا العمل الدعائي واصفاً إياهم بالرائعين والمبدعين حال منحهم الثقة والإمكانيات.

رد الشيخ الكلباني على تركي آل شيخ

وبعد شكر آل شيخ للشباب والبنات المشاركين في الفيديو أو الإعلان، قام الكلباني بالرد عليه قائلاً أنك شكرت الشباب والبنات ونسيت “الشيبان” يا ابو ناصر.

شكرت الشباب والبنات ونسيت الشياب يبو ناصر 😂😂 https://t.co/KkYlI3sJhf — عادل بن سالم الكلباني (@abuabdelelah) January 13, 2022

ويذكر أن هذا ليس هو الإعلان الأول الذي يشارك فيه إمام الحرم السابق الشيخ عادل الكلباني، فقد سبق وشارك العام الماضي في فيديو ترويجي آخر لاقى تفاعلاً وجدلاً كبيراً عبر مواقع التواصل.

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