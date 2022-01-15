الشعلة والغراب “هبت هبوبها”.. الشيخ الكلباني يظهر بإعلان جديد لموسم الرياض بصحبة آل شيخ

إسلام عوض

قام إمام الحرم السابق الشيخ عادل الكلباني بالظهور مجدداً في فيديو ترويجي لموسم الرياض، وقام المستشار تركي آل شيخ بنشر الإعلان على حسابه الرسمي بتويتر، وشارك في الإعلان مجموعة من الشباب والفتيات وكان أبرزهم تركي آل شيخ والكلباني.

الشعلة والغراب "هبت هبوبها".. الشيخ الكلباني يظهر بإعلان جديد لموسم الرياض بصحبة آل شيخ

إمام الحرم السابق والإعلان الترويجي لموسم الرياض

وفي بداية الإعلان ظهر الشيخ عادل الكلباني برفقة اثنين آخرين وهو يمسك شعلة مشتعلة بالنار في يده اليمني وهو يقول هبت هبوبها، ثم يظهر غراب يطير في السماء ثم يكتمل باقي الإعلان كما في الفيديو المرفق بالخبر، والذي حقق رواجاً كبيراً خلال الساعات الأولى من نشره.

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والإعلان الترويجي لموسم الرياض والذي نشرة آل شيخ هو مستوحى من مسلسل شهير يسمى Game of Thrones، أو “صراع العروش”، وقام آل شيخ بشكر كل من شارك في هذا العمل الدعائي واصفاً إياهم بالرائعين والمبدعين حال منحهم الثقة والإمكانيات.

الشعلة والغراب "هبت هبوبها".. الشيخ الكلباني يظهر بإعلان جديد لموسم الرياض بصحبة آل شيخ
الشعلة والغراب “هبت هبوبها”.. الشيخ الكلباني يظهر بإعلان جديد لموسم الرياض بصحبة آل شيخ

الشعلة والغراب "هبت هبوبها".. الشيخ الكلباني يظهر بإعلان جديد لموسم الرياض بصحبة آل شيخ 1 15/1/2022 - 12:53 م

رد الشيخ الكلباني على تركي آل شيخ

وبعد شكر آل شيخ للشباب والبنات المشاركين في الفيديو أو الإعلان، قام الكلباني بالرد عليه قائلاً أنك شكرت الشباب والبنات ونسيت “الشيبان” يا ابو ناصر.

الشعلة والغراب "هبت هبوبها".. الشيخ الكلباني يظهر بإعلان جديد لموسم الرياض بصحبة آل شيخ 2 15/1/2022 - 12:53 م

ويذكر أن هذا ليس هو الإعلان الأول الذي يشارك فيه إمام الحرم السابق الشيخ عادل الكلباني، فقد سبق وشارك العام الماضي في فيديو ترويجي آخر لاقى تفاعلاً وجدلاً كبيراً عبر مواقع التواصل.

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إسلام عوض

حاصل على بكالوريوس تجارة قسم محاسبة واتجهت للعمل الصحفي منذ أكثر من 6 سنوات وعملت في مواقع عديدة وأقوم بكتابة تقارير ونقل أخبار تتعلق بجميع الأحداث الجارية في المجتمع المصري وعلى مستوى الوطن العربي والعالم.


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