تقدم الحكومة السعودية العديد من برامج الدعم إلى المواطنين بهدف حال الأزمات المالية والمساعدة على العيش حياة أفضل من خلال طرح عدد من برامج الدعم ومن أهم هذه البرامج في المجال السكني برنامج “سكنى” المطروح من وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية والذي يهدف إلى توفر وحدات سكنية إلى المواطنين ولكن هناك عدد من الشروط التي يجب توافرها لكي يتمكن من المواطن من الحصول عليها ومن الجدير بالذكر أن الحكومة السعودية أطلقت برنامج سكني في بداية عام 2017 والذي من خلاله تم توفير حوالي 125 ألف وحدة، ويذكر أن منصة جود للإسكان التنموي في المملكة العربية السعودية تعتبر من أهم المنصات الإلكترونية التي تقدم الدعم إلى المواطنين السعوديين ومن خلال هذا المقال سوف نعرض لكم الشروط وخطوات التسجيل في برنامج الدعم السكني “سكنى”.

شروط الحصول على وحدة سكنية من برنامج الدعم السكني

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ويقيم إقامة كاملة في المملكة العربي السعودية.

في حالة أن الأم لا تحمل الجنسية السعودية وتوفي الأب يجب التقديم من الأبناء إلى طلب الدعم.

يشترط أن لا يقل عمر المتقدم للحصول على الوحدة السكنية عن 25 عاماً.

يوفر برنامج سكنى وحدة سكنية إلى الأرامل والمطلقات بعد مرور عامين على الطلاق.

يشترط من المتقدم للحصول على الدعم السكنى تقديم كافة المستندات التي تثبت استحقاقه للدعم.

خطوات التسجيل في برنامج الدعم سكنى