الشروط والمستندات المطلوبة للحصول على قرض عائلي الجديد 1444 من بنك التسليف

يبحث العديد من مواطني المملكة العربية السعودية عن شروط الحصول على قرض عائلي جديد 1444 من بنك الائتمان، لإعانة الأسر ذات الدخل المحدود وتحسين الوضع الاقتصادي الخاص بهم ومن أجل الارتقاء بجميع طبقات المجتمع، حيث يقدم بنك التسليف قروضاً عائلية للعملاء من خلال توفير الاحتياجات الأساسية لكل أسرة بهدف إنقاذ المواطنين السعوديين من الأسر ذات الدخل المنخفض، بالإضافة إلى احتياجات العميل وإمكانيات السداد، دعنا نوضح لكم

الشروط اللازمة للحصول على قرض الأسرة من بنك التسليف

يقدم بنك التسليف قروضاً عائلية لعملائه ويهدف إلى تلبية احتياجات كل أسرة، ويعمل هذا القرض على تخفيف العبء عن المواطنين الفقراء وذوي الدخل المحدود، ويتوقف مقدار القرض على شروط عديدة، يتم تحديد المبلغ الواجب دفعه من خلال حقيقة أن القرض يستهدف مجموعات معينة وقد يستغرق الأمر ما يصل إلى 10 أيام للحصول على أموال القرض في فترة معينة، دعنا نوضح لكم أهم الشروط المطلوبة للحصول على قرض الأسرة:

ألا يتعدى سن مقدم القرض عن 70 عاما.

يجب ألا يزيد عمر الكفيل عن 55 عاما.

ألا يزيد الدخل الشهري للمستفيد عن 14500 ريال سعودي.

تجدر الإشارة إلي أن نصيب الفرد يحسب بقسمة إجمالي دخل العائل على عدد أفراد الأسرة.

يمكن للمطلقة التقدم بطلب للحصول على دعم مالي للأسرة، ويمكن للأرملة التي لديها طفل واحد أو أكثر التقدم بطلب للحصول على الدعم المالي.

وضع بنك الائتمان شروطا خاصة للأفراد الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما.

وفقًا لما يحدده بنك الائتمان، من المهم إحضار مستندات محددة وتقديمها لكل فئة.

المستندات المطلوبة للحصول على قرض الأسرة الجديد1444

صورة من الهوية الوطنية للمستفيد.

صورة موثقة من سجل الأسرة.

صورة الهوية الوطنية للكفيل.

إحضار عقد الخدمة وشهادة الراتب من موقع التأمينات الاجتماعية، مع العلم أن المدة لا تزيد عن شهرين لموظفي الحكومة.

بالنسبة للمستخدم والكفيل، يجب تقديم تعريف مفصل للراتب والتوقيع والخدمة من قبل صاحب عمل العميل والموافقة عليه من قبل الغرفة التجارية، إذا كان تاريخ هذا التوقيع لا يتجاوز 60 يومًا، للقطاعين وربات البيوت.

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