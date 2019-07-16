الشروط والأوراق اللازمة للتقديم في وظائف نيوم والتي أعلنها البرنامج اليوم

أعلن القائمين على مشروع مدينة نيوم عن الحاجة إلى شغل عدة وظائف بنظام جديد، حيث سوف يتم اختيار مجموعة كبيرة من المتقدمين ثم بعد ذلك يتم ابتعاثهم للخارج إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لتلقي التدريبات والدراسات اللازمة والتي تؤهلهم لأداء هذه الوظائف بكفاءة عالية، وقد تم فتح التقديم بدءًا من اليوم الثلاثاء 16 يوليو 2019 وحتى شهر كامل، وتشمل تلك وظائف نيوم مجالات السياحة والضيافة والآثار والتراث، وقد تم الإعلان عن تفاصيل ذلك البرنامج الوظيفي والأوراق والمطلوبة والشروط الواجب توافرها لقبول طلب المتقدم.

شروط التقديم في وظائف نيوم

هناك مجموعة من الشروط العامة والخاصة، التي تم الإعلان عنها وسوف نذكرها بالتفصيل فيما يلي:

شروط عامة :

•أن يكون المتقدم مواطن سعودي.

•ألا يكون موظفًا في أحد المؤسسات الحكومية.

•التعهد بالتفرغ الكامل في بلد الإبتعاث.

•يتراوح عمره ما بين 18 و22 عام.

•حاصل على الثانوية العامة أو ما يعادلها بمجموع 90%، وألا يكون مضى على تخرجه منها أكثر من 3 أعوام.

•موافقة ولي الأمر.

•ألا يكون تم ابتاعثه قبل ذلك، وأن تنطبق عليه شروط التعليم العالي للابتعاث للخارج.

•أن يكون لديه معادلة لشهادة التخصص، إذا كانت من خارج المملكة.

•الحصول على درجات لا تقل عن 75% في اختبارات القدرات.

•أن تكون جميع أوراقه جاهزة عند التسجيل.

شروط خاصة

•أن يكون المتقدم حاصل على الثانوية العامة، من منطقة نيوم أو ومدينتي ضباء وحقل.

•أن يجتاز الاختبارات والمقابلات الشخصية بنجاح.

•اجتياز برنامج الاعداد، الذي سوف يتم تنظيمه قبل الابتعاث.

المستندات والأوراق المطلوبة:

صورة من بطاقة الهوية الوطنية للطلاب والطالبات .

صورة من جواز سفر ساري المفعول .

صورة من شهادة الثانوية العامة .

نتيجة الفحص الطبي من مستشفى حكومي .

هذا وتُعد هذه هي المرحلة الأولى من مشروع وظائف نيوم وأنه هناك مراحل أخرى مستقبلية، سوف يتم الاعلان عنها تباعًا وفقًا لحاجة العمل، وجدير بالذكر أنه بعد التقديم سيتمكن المتقدم من متابعة طلبه من خلال الموقع أيضًا، وبعد الانتهاء من فرز الأوراق سوف يتم الاعلان مباشرة عن الفائزون بالابتعاث الخارجي، استعدادًا لتعيينهم بعد العودة وانتهاء التدريب، ويمكن التقديم من خلال رابط الموقع الالكتروني لنيوم.