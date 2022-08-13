الشركة السعودية للكهرباء تمكن المواطنين الاستعلام عن فاتورة الكهرباء وسدادها في خلال ثواني عبر الجوال

تعمل دائما الشركة السعودية للكهرباء على توفير جميع السبل المرادة لراحة المواطنين السعودين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية، حيث سهلت الشركة السعودية للكهرباء طريقة دفع و الاستعلام عن فواتير الكهرباء و مراقبة سرعة العدادات من خلال الهاتف الجوال أو من خلال المنصة الخاصة بالشركة عبر الأنترنت، و تعمل الشركة جاهده على توفير الراحة والطمأنينة دائما للمواطنين، بإتباع التكنولوجيا الحديثة لتيسر الأمور على المشتركين، ومن خلال هذا المقال سنوفيكم بكيفية سداد واستعلام عن فاتورة الكهرباء من خلال الهاتف.

الاستعلام و سداد فاتورة الكهرباء بالجوال

أصبح الآن سداد فاتورة الكهرباء سهلا عن سابق، حيث يسرت الشركة السعودية للكهرباء على المواطنين سداد فواتير الكهرباء من خلال الهاتف الجوال في وقت لا يتعدى الدقائق، من خلال تطبيق Apple pay، المتواجد على متجر التطبيقات الخاص بأجهزة الأيفون، جديرا بالذكر بأن تطبيق Apple pay هو تطبيق مدفوع و بسيط يستخدمه الكثير من المواطنين للاستعلام وسدادا فواتير الكهرباء، كما يوفر الكثير من الخدمات المصرفية والدفع الإلكتروني عبر منصات الأنترنت، ويقدم التطبيق خدمات أخرى كثيره كما يعطي المستخدمين تجربه مثالية وسريعة في دفع ثمن المشتريات من خلال مواقع الأنترنت أو المتاجر المخصصة، كما يمنحك التطبيق الخصوصية التامة والسرية والأمان، أو من خلال تحميل تطبيق الشركة السعودية للكهرباء.

طريقة سداد فاتورة الكهرباء من خلال التطبيق

تسهل الشركة السعودية للكهرباء على المواطنين الدفع و الاستعلام عن فواتير الكهرباء الخاصة بهم من خلال تطبيق Apple Pay، أو تطبيق السعودية للكهرباء،حيث أصبح الآن بضغطه واحدة سداد ما هو لازم من فواتير الكهرباء الجديدة والمتراكمة من الشهور السابقة من خلال أتباع الخطوات التالية، والتي تترتب على النحو الأتي:

أولا قم بالدخول على تطبيق Apple Pay من خلال الهاتف ثانيا قم باختيار طريقة الدفع التي ترغبها ثالثا سوف يظهر أمامك قائمة يتم أختيار أيقونة الفواتير رابعا أدخل المعلومات المطلوبة ثم النقر على تأكيد

خدمات الشركة السعودية للكهرباء للمواطنين

تعمل الشركة السعودية جاهده على توفير كل ما هو جديد من خدمات، لتوفر الراحة التامة للمشتركين، و تحرص دائما الشركة على تعزيز العلاقة بين الشركة والمواطنين من خلال تيسر الخدمات المطلوبة لجميع المواطنين داخل المملكة العربية السعودية، و قد أطلقت الشركة خدمة الاستعلام عن معدل الاستهلال للعدادات من خلال التطبيق الخاص بالشركة السعودية للكهرباء عبر الأنترنت ومقارنته بالشهور السابقة.

اقرأ أيضا:

موعد صرف الضمان الاجتماعي المتقدم 1444 لشهر محرم في المملكة العربية السعودية

الجوزات السعودية تحدد شروط السفر إلى خارج المملكة وتفرض غرامة للمخالفين لعام 2022