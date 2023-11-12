الشركة السعودية لشراء الطاقة تطلق المرحلة الخامسة بأربع مشروعات جديدة لإنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية

أعلنت الشركة السعودية لشراء الطاقة، المعروفة أيضًا باسم “المشتري الرئيس”، عن فتح باب التأهل للمنافسة على أربعة مشروعات جديدة لإنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية.

تأتي هذه المشروعات ضمن المرحلة الخامسة من مشروعات البرنامج الوطني للطاقة المتجددة التي تشرف عليها وزارة الطاقة.

تتضمن المشروعات التي يبلغ إجمالي سعتها 3700 ميجاواط، مشروع الصداوي في المنطقة الشرقية بسعة 2000 ميجاواط، ومشروع المصع في منطقة حائل بسعة 1000 ميجاواط، ومشروع الحناكية (2) في منطقة المدينة المنورة بسعة 400 ميجاواط، ومشروع رابغ (2) في منطقة مكة المكرمة بسعة 300 ميجاواط.

تعلن #الشركة_السعودية_لشراء_الطاقة عن إطلاق المرحلة الخامسة للتأهل والمنافسة على أربع مشروعات جديدة لإنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية، وبطاقة إجمالية تبلغ 3700 ميجاواط.#طاقة_للغد pic.twitter.com/kA2vD4kcQ6 — الشركة السعودية لشراء الطاقة "المشتري الرئيس" (@SPPC_KSA) November 12, 2023

الهدف من البرنامج

يهدف البرنامج الوطني للطاقة المتجددة إلى زيادة مساهمة مصادر الطاقة المتجددة وزيادة حصة الغاز في مزيج الطاقة المثلى لإنتاج الكهرباء، والتخلص من الاعتماد على الوقود السائل، ومن المتوقع أن تشكل مصادر الطاقة المتجددة والغاز ما يقرب من 50% من مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء بحلول عام 2030.

شركة “المشتري الرئيس” مسؤولة عن إعداد الدراسات التمهيدية وشراء الكهرباء المنتجة من مشروعات الطاقة في المملكة العربية السعودية.

حتى الآن تم ترسيت مشروعات تتجاوز طاقتها الإجمالية 12.6 جيجاواط تحت مظلة البرنامج الوطني للطاقة المتجددة.