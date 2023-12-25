“الشتاء القارس قادم”.. خبير أرصاد يحذر من انتهاء المربعانية وبداية الشبط

كشف خبير الأرصاد الجوية، عبد العزيز الحصيني، معلومات حول انتهاء المربعانية وبداية الشبط، محذرًا من احتمالية خضوع المملكة لفصل شتوي بارد، حيث أكد في تغريدة له عبر حسابه على منصة “إكس”، أن الطقس لا يزال في مرحلة مبكرة من فصل الشتاء، وأن المربعانية ستنتهي في 14 يناير، وسيبدأ الشبط في 15 يناير، مصحوبًا بموجات صقيع ورياح قطبية أو سيبيرية.

وأوضح أن من المتوقع بداية فصل الربيع في 10 فبراير، مع نهاية الشتاء التقليدي في 10 رمضان، وذلك وفقًا للتقويم الفلكي بعام 1445 هـ الموافق 20 مارس، مشيرًا إلى أن درجات الحرارة كانت منخفضة في معظم مناطق المملكة في ساعات الصباح الباكر، ما عدا مناطق الساحل الأوسط والجنوبي من البحر الأحمر، حيث كانت الأجواء معتدلة.

وأوضح أيضًا أن الحالة المطرية الحالية تتمثل في تكوينات سحابية ماطرة بين منطقتي الرياض والمنطقة الشرقية، وأن هناك احتمالية متفاوتة لهطول الأمطار حسب الأماكن، تتراوح بين خفيفة ومتوسطة، وهي معتمدة على النماذج العددية للطقس.

وأشار المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليومي إلى أن أجواء اليوم قد تكون غائمة جزئيًا إلى غائمة، مع احتمال هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، على أجزاء من مناطق الرياض، الشرقية، جازان، عسير، والباحة، وقد تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة، ولا يستبعد المركز تكون الضباب على معظم تلك المناطق، وأيضًا على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، والحدود الشمالية.