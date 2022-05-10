عاد إلى أرض المملكة صباح اليوم، تفاصيل أكثر حول الشاب السعودي الذي كان عالقاً بالمغرب

أكَّدت سفارة المملكة العربية السعودية في دولة المغرب، أنَّ الشاب السعودي الذي كان عالقاً بالمغرب يتمتع بصحة جيدة، بينما قامت الأجهزة المختصة بإتمام إجراءات عودته إلى أرض الوطن.

الشاب السعودي يتمتع بصحة جيدة

وقال الحساب الرسمي للسفارة السعودية في المغرب عبر موقع التواصل الاجتماعي المصغَّر تويتر: “تود السفارة التأكيد على أن المواطن السعودي الذي يمر بظروف صحية في المملكة المغربية، يتمتع بصحة جيدة”

وأوضحت الصفارة أنَّه تمَّ “إجراء بعض الفحوصات الطبية للتأكد من حالته وتزويده ببعض الأدوية التي تتناسب مع وضعه الصحي”.

“فهد” يعود إلى أرض المملكة صباح اليوم

كما زفت السفارة في بيانها بشرى سارة لعائلة الشاب السعودي حيث قالت أنَّه “تمَّ بفضل الله إنهاء إجراءات عودته إلى أرض الوطن بالتنسيق مع السلطات المغربية المختصة وسيصل صباح اليوم الثلاثاء إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي في طريقه إلى منطقة الباحة”.

تفاصيل أكثر عن الشاب السعودي الذي كان عالقاً بالمغرب

وكشف المواطن السعودي علي مشني عبد الله الزهراني، خال الشاب السعودي الذي كان عالقاً منذ أشهر في دولة المغرب بعد أن فقد ممتلكاته ووثائقه الثبوتية والرسمية، عن تفاصيل جديدة ومثيرة في حياة الشاب “فهد”، الذي يبلغ من العمر 31 عاماً، وكان يعمل في وزارة التعليم بالمملكة.

وأضاف خال المواطن السعودي الذي انتشر مقطع فيديو له في المغرب وكان سبباً في تحرك الجهات المختصة لمساعدته وإعادته إلى أرض المملكة أنَّ ابن أخته “فهد علي عبد الهادي الزهراني“، البالغ من العمر 31 عاماً، كان يعمل في أحد القطاعات في وزارة التعليم بصفة سائق، إلَّا أنه سافر قبل 5 أشهر إلى المغرب، بعد أن أخذ إجازة من عمله لمدة شهرين، حيث انقطعت أخباره منذ ذلك الحين.