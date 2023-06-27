الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية.. تؤكد الجاهزية التامة للطوارئ خلال عيد الأضحى المبارك

أكدت المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية، جاهزية جميع المستشفيات والمراكز الصحية بالمنطقة لاستقبال حالات الطوارئ وتقديم الخدمات الصحية لهم خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

وذكرت أن المنشآت الصحية بالمنطقة تقدم كافة الخدمات الوقائية والعلاجية والإسعافية للمرضى خلال إجازة عيد الأضحى، من خلال كوادر متخصصة ومؤهلة، عبر تجهيزات طبية متقدمة، وتقديم العلاج اللازم للحالات الطارئة وذلك عند الإصابة بجروح أثناء التعامل مع الأضحية.

حالات تستدعي الذهاب للطوارئ

شددت صحة الشرقية على ضرورة تجهيز حقيبة الإسعافات الأولية قبل يوم النحر تحسبًا للحالات الطارئة، وعند الإصابة بجروح بسيطة يجب غسل اليدين لتجنب العدوى، وضع ضمادة معقمة أو قطعة قماش نظيفة على منطقة الجرح والضغط عليه، بالإضافة لتغيير الضمادة يوميًا.

وأوضحت صحة الشرقية، لوجود 4 حالات تستدعي الذهاب للطوارئ عند استمرار نزف الجرح أو وجود شيء غريب في الجرح، وإذا كنت مريضًا بالسكري أو لديك حالة صحية خاصة، وإذا كان الجرح عميقًا أو لم تستطع التحكم بالجرح، وعند ملاحظة علامات العدوى مثل ( الإحمرار ـ أو التورم ـ أو زيادة الألم ).