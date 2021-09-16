الشؤون الصحية بالحرس الوطني تعلن عن وظائف شاغرة بالمملكة

أعلنت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني عن توافر عدد 275 وظيفة متاحة في عدن مدن بالمملكة لحملة الشهادة الثانوية والأعلى منها وذلك علي بوابة التوظيف التي يتم تحديثا باستمرار بإضافة جميع أعلانات الوظائف الشاغرة المتاحة في جميع الأقسام في وظائف الشؤون الصحية ويتم التسجيل عن طريق طلب تسجيل دخول عن طريق كلمة المرور واسم المستخدم الخاص بنظام أبشر.

رابط التقديم علي وظائف الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني

يمكنك التقديم علي وظائف الشئون الصحية بالحرس الوطني من خلال الضغط علي الرابط التالي والتسجيل بالموقع واختيار الوظيفة المناسبة والتقديم عليها.

شروط التقديم في وظائف الشؤون الصحية للحرس الوطني

طبقا للشئون الصحية بالحرس الوطني فقد وضعت مجموعة من الشروط والمتطلبات الواجب توافرها في الراغبين للتقديم علي الوظائف المعلن عنها وكانت الشروط كالتالي:

يجب أن يكون المتقدم للوظيفي من مواطني المملكة سعودي الجنسية يوفر المتقدم جميع المستندات الصحيحة المطلوبة للتقديم علي الوظيفة الحصول علي شهادة الثانوية العامة أو الشهادة الاعلي منها للتخصص المطلوب اجتياز اختبارات القبول والمقابلات الشخصية بالنسبة للوظائف الصحية والطبية يلزم الحصول علي ترخيص الهيئة السعودية

المدن المتوفر بها الوظائف الشاغرة للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني

الوظائف المعلن عنها متاحة فقط في عدد 5 مدن بالمملكة وهي :

الرياض

جدة

المدينة المنورة

الأحساء

الدمام

الوظائف المتاحة في الشؤون الصحية للحرس الوطني والعدد المطلوب لكل منها

الجدول التالي يوضح الوظائف الشاغرة والعدد المطلوب فيها والمدينة المتاح بها هذه الوظائف: