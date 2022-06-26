وزارة الشؤون البلدية تطلق خدمة إصدار رُخص البناء في السعودية 2022

أعلنت وزارة الشؤون البلدية عن أجاد تطبيق جديد لإصدار الرخص الخاصة بالبناء الفوري في جميع مناطق المملكة العربية السُّعُودية، حيث يعرف باسم تطبيق نظام البلدي الجديد لتسهيل الإجراءات الخاصة بتملك المواطنين للمسكن، ويساعد المواطن في حصوله على رخصة فورية بواسطة المكتب المختص وبنفس اليوم دون الرجوع إلى البلدية لأي منطقة من مناطق المملكة، حيث يجب على كل فرد أن يكون على معرفة خاصة برسوم رخصة البناء بالسعودية، و يجب على الراغبين باستخراج الرخص معرفة الرسوم التي يجب عليهم سدادها في البلدية وذلك قبل استخراج رخص البناء والتعرف على التطبيق الجديد لاستخراج الرخص، وفي هذا المقال سوف نتعرف إلي كيفية أستخدم تطبيق إصدار الرخص الخاصة بالبناء الفوري في المملكة.

رسوم رخصة البناء في المملكة

يجب على المواطن السعودي من أجل الحصول على رخصة بناء لكي يتمكن من بناء بيت جديد في المملكة العربية السُّعُودية تسديد رسوم معينة، حيث تبلغ رسوم البلدية حوالي 150ريال سعودي، والتأخر في دفع الرسوم يعيق استخراج الترخيص.

إجراءات استخراج ترخيص البناء عبر التطبيق

هناك بعض الإجراءات الواجب اتخاذها من أجل الحصول علي ترخيص البناء منها:

صورة الأحوال المدنية لشخص المالك.

صورة عقد الملكية، و يجب أن يكون مستخرج من المكتب الهندسي لمعرفة بعض الجوانب الكهربائية والمعمارية.

نموذج لتدقيق إجراءات البناء الخاص بالوحدات السكنية.

تقديم مخطط البناء ويجب أن تكون معتمدة من المكتب الهندسي.

تقديم شهادة من شركة الكهرباء الالتزام بكل الشروط والضوابط المطلوبة.

تقديم إقرار بإزالة بكل المخالفات.

خطوات إصدار رخصة بناء عبر منصة بلدي

من أجل استرخاء رخصة بناء عبر تطبيق رخصة بلدي ، هناك جملة من الخطوات، وهي كالتالي: