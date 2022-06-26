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وزارة الشؤون البلدية تطلق خدمة إصدار رُخص البناء في السعودية 2022

منى إسماعيل

أعلنت وزارة الشؤون البلدية عن أجاد تطبيق جديد لإصدار الرخص الخاصة بالبناء الفوري في جميع مناطق المملكة العربية السُّعُودية، حيث يعرف باسم تطبيق نظام البلدي الجديد لتسهيل الإجراءات الخاصة بتملك المواطنين للمسكن، ويساعد المواطن في حصوله على رخصة فورية بواسطة المكتب المختص وبنفس اليوم دون الرجوع إلى البلدية لأي منطقة من مناطق المملكة، حيث يجب على كل فرد أن يكون على معرفة خاصة برسوم رخصة البناء بالسعودية، و يجب على الراغبين باستخراج الرخص معرفة الرسوم التي يجب عليهم سدادها في البلدية وذلك قبل استخراج رخص البناء والتعرف على التطبيق الجديد لاستخراج الرخص، وفي هذا المقال سوف نتعرف إلي كيفية أستخدم تطبيق إصدار الرخص الخاصة بالبناء الفوري في المملكة. 

وزارة الشؤون البلدية تطلق تطبيق رخصة بلدي في السعودية 2022

رسوم رخصة البناء في المملكة

يجب على المواطن السعودي من أجل الحصول على رخصة بناء لكي يتمكن من بناء بيت جديد في المملكة العربية السُّعُودية تسديد رسوم معينة، حيث تبلغ رسوم البلدية حوالي 150ريال سعودي، والتأخر في دفع الرسوم يعيق استخراج الترخيص.

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إجراءات استخراج ترخيص البناء عبر التطبيق

هناك بعض الإجراءات الواجب اتخاذها من أجل الحصول علي ترخيص البناء منها:

  • صورة الأحوال المدنية لشخص المالك.
  • صورة عقد الملكية، و يجب أن يكون مستخرج من المكتب الهندسي لمعرفة بعض الجوانب الكهربائية والمعمارية.
  • نموذج لتدقيق إجراءات البناء الخاص بالوحدات السكنية.
  • تقديم مخطط البناء ويجب أن تكون معتمدة من المكتب الهندسي.
  • تقديم شهادة من شركة الكهرباء الالتزام بكل الشروط والضوابط المطلوبة.
  • تقديم إقرار بإزالة بكل المخالفات.
وزارة الشؤون البلدية تطلق تطبيق رخصة بلدي في السعودية 2022
وزارة الشؤون البلدية تطلق تطبيق رخصة بلدي في السُّعُودية 2022

خطوات إصدار رخصة بناء عبر منصة بلدي

من أجل استرخاء رخصة بناء عبر تطبيق رخصة بلدي، هناك جملة من الخطوات، وهي كالتالي:
  • تسجيل الدخول عبر بوابة بلدي.
  • النقر على خِدْمَات الرخص الإنشائية.
  • النقر على خدمة إصدار رخص البناء ظهور شاشة بها جميع معلومات الخدمة وظائف المستفيد.
  • تحديد صفة وهوية المستخدم.
  • إدخال كل البيانات المطلوبة على الموقع بطريقة صحيحة.
  • الضغط على زر التالي.
  • الضغط على المكتب الهندسي.
  • كتابة البيانات الخاصة بالمبنى.
  • النقر على إرسال البيانات للمكتب الهندسي، حيث تظهر رسالة تأكيد للطلب ورقمه لكي يتم تقديم الطلب للمكتب ثم اضغط موافق.
  • استكمال البيانات بواسطة المكتب الهندسي.
  • ثم أرسل الطلب للبلدية.
منى إسماعيل

أعمل في إدارة الأعمال، وكاتبة محتوي عربي، وأعشق هواية القراءة والإطلاع.


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