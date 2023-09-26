الشؤون البلدية تبدأ رصد مخالفات البناء العامة بنسختها المحدثة ورصد المنشآت يبدأ بعد 30 يوما

شرعت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في رصد المخالفات البلدية المتعلقة بمخالفات البناء العامة والطرق والشوارع بنسختها المحدثة مؤخرا من جدول الجزاءات والمعتمد من الوزارة، فيما سيكون تطبيق الرصد المتعلق بالمنشآت والمحلات بعد 30 يوماً بحسب عكاظ.

اجتماع وزير الشؤون القروية الوزاري- المصدر: تويتر

وتضمن التعديل على المخالفات البلدية العديد من التغييرات، وأبرزها أنه تم تقسيمها إلى 9 مجموعات، وهي:

مخالفات النظافة العامة، وناقلي النفايات التجارية.

مخالفات الأنشطة التجارية.

مخالفات البناء.

مخالفات محطات الوقود وشحن المركبات الكهربائية.

مخالفات البيع.

مخالفات اللوحات الدعائية والإعلانية.

مخالفات المنشآت الصحية.

مخالفات الرسوم البلدية المرتبطة بنسبة من المبيعات.

مخالفات الطرق والشوارع.

وقامت الوزارة بمراعاة التدرج في تحديد الغرامات وفقا لنوع المخالفة، وتكرارها، وتم تحديد أعلى قيمة للمخالفات بـ 50 ألف ريال، لكن مع الأخذ في الاعتبار التفاوت والاختلاف الاقتصادي بين المدن المختلفة، كما تم تصنيف المخالفات إلى مخالفات جسيمة ومخالفات غير جسيمة، ووضع المهلة التصحيحية للمخالفات غير الجسيمة، والعمل بمبدأ التنبيه قبل توقيع الغرامة على المخالف، وذلك مع مراعاة حجم المنشأة وفقا لتصنيف الهيئة العامة للمنشآت، والذي يصنف المنشآت إلى صغيرة ومتوسطة.

وأشارت التحديثات الأخيرة إلى أنه يتم منح مهلة مدتها 90 يوماً لتصحيح الأوضاع فيما يتعلق بمخالفات البناء العامة والطرق والشوارع بدءًا من تاريخ الاعتماد الرسمي لها، فيما تم منح المنشآت والمحلات مهلة 120 يوما بدءًا من يوم 19/ 11/ 1444 هـ، ويتم العمل بالتصنيف الحالي إلى أن تنتهي فترة تصحيح الأوضاع المتعلقة بكل مجموعة.

جدير بالذكر أن من بين مخالفات الطرق التي سيتم تطبيقها هي قفل الطرق أو الشوارع بدون ترخيص، وستتم المعاقبة بغرامة تبدأ بـ 6 آلاف ريال، وتنتهي عند 30 ألف ريال لكل موقع، على أن يتم تحميل مسئولية إصلاح التالف وكافة الأضرار الناتجة على المخالف مع تصحيح الأوضاع.