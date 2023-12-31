“الشؤون الإسلامية” تكثف التوعية الشرعية والدعوية للمعتمرين والزوار

كثفت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة في الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة، جهودها في التوعية الشرعية والدعوية للمعتمرين والزوار من خلال الشاشات الإلكترونية بمصليات المنطقة المركزية، وذلك من خلال بث أكثر من 5 ملايين رسالة توعوية وإرشادية بأكثر من عشر لغات.

التوعية الشرعية والدعوية للمعتمرين-مصدر الصورة: واس

نشر الوعي الشرعي

وتهدف هذه الجهود إلى نشر الوعي الشرعي بين المعتمرين، إضافة إلى إرشادهم في أداء نسكهم على الوجه الصحيح، وإفادتهم في أمور دينهم عامة، تحقيقاً لرسالة الوزارة السامية في خدمة الدعوة إلى الله، وفق توجيهات القيادة الرشيدة في العناية بضيوف الرحمن وتقديم الخدمات الإرشادية لهم بما يسهل عليهم أداء النسك وفق ما جاء به الكتاب والسنة.

أحكام وشعائر الدين

وأعرب عدد من المعتمرين والزوار عن تقديرهم لهذه الجهود، التي تسهم في تعريفهم بأحكام وشعائر الدين الإسلامي، وتسهل عليهم أداء مناسكهم.