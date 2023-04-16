“الشؤون الإسلامية” تقيم مائدة إفطار لـ3000 شخص بمنطقة “سولا ويسي” الإندونيسية.

قامت وزارة الشئون الإسلامية بالمملكة العربية السعودية، بتقديم ما يزيد عن 3000 وجبة، في حملة إفطار المسلمين في دولة أندونيسيا، وخصوصا في مقر السفارة السعودية بإندونيسيا، ولقد تم توزيع الكثير من الوجبات التي تقدمها وزارة الشئون الاجتماعية للمسلمين الصائمين في منطقة سولا ويسي جنوب شرق أندونيسيا، ومن الجدير بالذكر أن الوزارة قد قامت بهذه الحملة، بالتعاون من مركز معاذ بن جبل الإسلامي، وذلك بحضور الدكتور لقمان أبو نواس (نائب حاكم منطقة سولا ويسي)، ولقد حضر إلى هذه المائدة، كل من اليتامى والمساكين، والمحتاجين، والقائمين على المؤسسات الإسلامية هناك، وبعضا من رؤساء الجامعات وأئمة المساجد.

نائب حاكم منطقة سولا ويسي يشكر المملكة على حملة الإفطار

ومن جانبه فقد قام حاكم منطقة سولا ويسي بتقديم الكثير من الشكر والامتنان، إلى الحكومة بالمملكة العربية السعودية.

والتي على رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وإضافة إلى ذلك فقد قام نائب حاكم المنطقة بشكر كل من الملحقية الدينية بالمنطقة، والعاملين بالسفارة السعودية بأندونيسيا.

وذلك على المجهودات التي قد قامت الوزارة بتقديمها إلى المحتاجين بالمنطقة، خلال حملة الإفطار.

وإضافة إلى ذلك فقد قام أبو نواس بشكر كل القائمين على العمل الخيري بوزارة الشؤون الإسلامية بالمملكة، وذلك إثر الخدمات الكثيرة، التي تقدم من قبل هذه الوزارة العريقة من برامج الحج والعمرة وبعض الدورات العلمية للإسلاميين بالمنطقة من الأئمة والدعاة.

دور المملكة العربية السعودية في تقديم البرامج الخيرية والإنسانية

ولقد قامت المملكة بإطلاق هذه الحملة، بداية من شهر رمضان المبارك.

ويذكر أن المملكة قد قامت بتقديم أكبر مائدة إفطار شهدتها أندونيسيا عبر تاريخها.

ومن الجدير بالذكر إن الذين حضروا إلى هذه المائدة، قد فاق عددهم الـ 8,000 شخص من المحتاجين.

وذلك فضلاً عن كمية الوجبات الرمضانية الكثيرة، التي قامت بها المملكة في الدولة الإسلامية الآسيوية.

ولقد ذكر الدكتور أحمد بن عيسى الحازمي “الملحق الديني بسفارة المملكة بإندونيسيا”، الدور الكبير للقيادة الملكية، حيث أنها تسعى جاهدة إلى تقديم البرامج الخيرية والإنسانية في كل دول العالم الإسلامية.