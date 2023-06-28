الشؤون الإسلامية تعلن أوقات صلاة عيد الأضحى في مدن المملكة العربية السعودية

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية في المملكة العربية السعودية عن موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في معظم مدن المملكة، في السطور التالية سوف نتعرف على التفاصيل.

تفاصيل صلاة عيد الأضحى في السعودية

وجه الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، وزير الشؤون الإسلامية بإقامة صلاة عيد الأضحى المبارك لعام 1444هـ في جميع مصليات الأعياد.

وشدد على ضرورة أن تكون صلاة عيد الأضحى في كل المساجد بالمملكة عدا المجاورة لمصليات الأعياد، والتي لا يقصدها المصلون في صلاة العيد في بعض المراكز؛ لاكتفائهم بمصلى العيد لديهم.

أما عن موعد صلاة عيد الأضحى فأوضح الوزير أنها ستكون عقب شروق الشمس بـربع ساعة.

موعد صلاة العيد في مدن المملكة

مدينة حائل: الساعة 5.53 صباحا.

عرعر: في تمام الساعة 5.29 ص.

جازان: 5.54 ص.

نجران: 5.46 ص.

الباحة: 5.52 ص.

سكاكا: 5.35 ص.

مكة المكرمة: 5.56 ص.

المدينة المنورة: 5.50 ص.

في العاصمة الرياض: صلاة العيد الساعة 5.21 ص.

بريدة: 5.28 ص.

الدمام: 5.04 ص.

أبها: 5.51 ص.

تبوك: 5.53 ص.

ويمكن من خلال الصورة التالية معرفة موعد الصلاة في معظم مدن السعودية وفروق التوقيت بينها.