أخبار السعودية

الشؤون الإسلامية تعلن أوقات صلاة عيد الأضحى في مدن المملكة العربية السعودية

محمد مختار

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية في المملكة العربية السعودية عن موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في معظم مدن المملكة، في السطور التالية سوف نتعرف على التفاصيل.

- صورة 1 - الشؤون الإسلامية تعلن أوقات صلاة عيد الأضحى في مدن المملكة العربية السعودية

تفاصيل صلاة عيد الأضحى في السعودية

قد يهمك:

السعودية الأولى عالميًا في مؤشر الاستراتيجية الحكومية للذكاء الاصطناعي

تناسب كل أفراد العائلة.. تعرف على أبرز المطاعم والكافيهات في بوليفارد رياض سيتي

وجه الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، وزير الشؤون الإسلامية بإقامة صلاة عيد الأضحى المبارك لعام 1444هـ في جميع مصليات الأعياد.

وشدد على ضرورة أن تكون صلاة عيد الأضحى في كل المساجد بالمملكة عدا المجاورة لمصليات الأعياد، والتي لا يقصدها المصلون في صلاة العيد في بعض المراكز؛ لاكتفائهم بمصلى العيد لديهم.

أما عن موعد صلاة عيد الأضحى فأوضح الوزير أنها ستكون عقب شروق الشمس بـربع ساعة.

موعد صلاة العيد في مدن المملكة

مدينة حائل: الساعة 5.53 صباحا.

عرعر: في تمام الساعة 5.29 ص.

جازان: 5.54 ص.

نجران: 5.46 ص.

الباحة: 5.52 ص.

سكاكا: 5.35 ص.

مكة المكرمة: 5.56 ص.

المدينة المنورة: 5.50 ص.

في العاصمة الرياض: صلاة العيد الساعة 5.21 ص.

بريدة: 5.28 ص.

الدمام: 5.04 ص.

أبها: 5.51 ص.

تبوك: 5.53 ص.

ويمكن من خلال الصورة التالية معرفة موعد الصلاة في معظم مدن السعودية وفروق التوقيت بينها.

موعد صلاة عيد الأضحى في السعودية

Avatar of محمد مختار
محمد مختار

كاتب مقالات، أهتم بالكتابة في مجالات الرياضة والفن والتقنية، عملت في عدة مواقع إلكترونية من قبل، أعمل الآن في موقع نجوم مصرية.

تابع نجوم مصرية على أخبار جوجل
اترك رد

أحدث المقالات