“الشؤون الإسلامية” تطلق عدداً من خدماتها الإلكترونية على تطبيق “توكلنا”

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة عن إضافة مجموعة من الخدمات على التطبيق الإلكتروني توكلنا، تحت إشراف ورعاية الهيئة السعودية للذكاء الاصطناعي، وستكون الخدمات هي الأهم للمسلمين خاصة في موسم الحج الذي تشهده البلاد، ومن خلال المقال التالي نستعرض معكم أهم ما في التطبيق الإلكتروني، ومدى خدمته للمسلمين في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية.

تطبيق توكلنا خدمات

حيث حرصت سدايا الهيئة المختصة بالذكاء الاصطناعي في المملكة على تطوير تطبيق توكلنا من أجل وضع فيه أكثر من ١٤٠ خدمة يحتاج إلى المسلمين من مواطنين ومقيمين في الأراضي السعودية، ويمكن حصر هذه الخدمات في الآتي:

يعرض التطبيق رخص القيادة.

كما يعرض الصكوك والتأمينات، والوكالات.

يعرض الخدمات العامة وخدمات الفاعليات.

مواقيت الصلاة الخمس وفقًا لتقويم أم القرى.

تحديد اتجاهات القبلة في أي مكان.

نشر المصحف كاملًا بصور إلكترونية.

توقيت إطلاق توكلنا خدمات

كان التوقيت مناسبًا جدًا من أجل زيادة الخدمات التي يقدمها التطبيق، وبدل من حصره في الخدمات الصحية الخاصة بالمعتمرين وضيوف الرحمن، أصبحت خدماته تشمل عدد من الأمور الدينية الخاصة بالمسلم والضروريات التي يحتاجها كل يوم في حياته، وتزامن الإطلاق مع بدء موسم الحج الذي يعد أهم المناسبات الدينية في العالم الإسلامي.

مراحل نشأة تطبيق توكلنا

تم الإعلان عن هذا التطبيق في بداية جائحة كورونا ليكون في البداية اسمه كلنا مسؤول ويتم من خلاله إصدار التصاريح الإلكترونية الخاصة بالأفراد وموظفي القطاع الحكومي والخاص، ليتم تطويره بعد ذلك باسم نعود بحذر ويهتم بصحة المواطنين من تتبع حالتهم، ليصبح بعد ذلك الشكل الأخير له هو توكلنا خدمات رفيقك الرقمي والذي يقوم بمجموعة كبيرة من الخدمات التي تهم المواطنين والمقيمين.

آلية التسجيل في تطبيق توكلنا خدمات

يمكن الحصول على خدمات التطبيق من خلال التسجيل فيه أو ما يعرف باسم إنشاء حساب، ويمكن أن يتم ذلك بخطوات بسيطة متتابعة تكون كالتالي:

تحميل التطبيق الذي يحمل اسم توكلنا خدمات. الضغط على تسجيل الدخول. ملء البيانات المطلوبة. إرسال رمز التحقق على الهاتف الجوال المسجل. كتابة ما تم إرساله في الرسالة النصية. تفعيل الحساب واستكمال البيانات الشخصية.

الأفضل أن يكون رقم الجوال هو نفسه الذي يتم استخدامه في أبشر.