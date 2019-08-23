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السينما المفتوحة و التجربة الأولى لها بموسم السودة

كتب يزن فضل كرازفي آخر تحديث
السينما المفتوحة و التجربة الأولى لها بموسم السودة
السينما المفتوحة و التجربة الاولي لها بموسم السودة

أعلنت الممكلة العربية السعودية عن تجربة فريدة ومميزة، و هي فعاليات موسم السودة، التي انطلقت أمس 14 أغسطس من هذا الشهر و هي سينما مفتوحة و مناطق مخصص للكل الفئات من أطفال و كبار، و يوجد بها عدت مناطق منها مناطق للأطفال و المغامرات و الطرب الفني والكثير سوف نذكرها في التفاصيل، السينما هي موجودة في منطقة مفتوحة و واسعة ، و سوف يعرض بها افلام سعودية و افلام اجنبية، و سوف يكون بعض النجوم موجود بها .

تفاصيل الافلام و أسعار التذاكر

حيث تعرض السينما افلام متنوعة منها السعودية و الافلام الاجنية، و كل منها لها وقت محدد وسعر خاص، الافلام السعودية هي تعرض بشكل مجاني بدون شراء تذاكر، و تعرض من الساعة السابعة والثامنة مساءً، و يقدر الزوار مشاهدتها بشكل مجاني، اما الافلام الاجنية و بعض العروض الاساسية فهي تعرض بالتذاكر، و تبلغ اسعار التذاكر  15 ريال سعودي، ويمكن شراء التذاكر من مكان مخصص في المنطقة او عبر شباك التذاكر الخاص بالموقع وهي منطقة (الملتقى) .

تفاصيل المواقع و موسم السودة

كما ذكرنا في المقدمة انه يوجد العديد مواقع مخصصة في موسم السودة و عدت فعاليات وهي سبعة مواقع مخصصة :

  • المنطقة الاولي : وهي المنطقة الرئيسية للعائلات و يوجد بها عدت شاشات ضخمة للعرض و  مطاعم .
  • المنطقة الثانية : وهي منطقة الاطفال التي بها مناطق مخصصة للالعاب الترفيهية والتعليمة .
  • المنطقية الثالثة : وهي منطقة المغامرات التي تهدف فئة الشباب وبها عدت انشطة متنوعة و كثيرة .
  • المنطقية الرابعة : وهي منطقة الرياضة المتنوعة .
  • المنطقية الخامسة : وهي منطقة ترفيهية وفنية .
  • االمنطقة السادسة : وهي منطقة مخصصة لالعاب معينة ومنها ” بينت بول ” وهي مثل العاب الاكشن .
  •  المنطقة السابعة : وهي المنطقة الاكثر شهرة ومتعة منطقة الطرب ل طلال المداح التي سوف تقوم بها عدت امسيات فنية وطرب وسيحيها اشهر النجوم في الممكلة العربية .

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عن الكاتب

يزن فضل كراز

إسمي يزن من فلسطين عايش في غزة عمري 20 سنة.. طالب جامعي في كلية تكنولوجيا المعلومات تخصص هندسة برمجيات بحب قراءة الروايات وكتابة المقالات وعاشق لكرة القدم

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