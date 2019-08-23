السينما المفتوحة و التجربة الاولي لها بموسم السودة

أعلنت الممكلة العربية السعودية عن تجربة فريدة ومميزة، و هي فعاليات موسم السودة، التي انطلقت أمس 14 أغسطس من هذا الشهر و هي سينما مفتوحة و مناطق مخصص للكل الفئات من أطفال و كبار، و يوجد بها عدت مناطق منها مناطق للأطفال و المغامرات و الطرب الفني والكثير سوف نذكرها في التفاصيل، السينما هي موجودة في منطقة مفتوحة و واسعة ، و سوف يعرض بها افلام سعودية و افلام اجنبية، و سوف يكون بعض النجوم موجود بها .

تفاصيل الافلام و أسعار التذاكر

حيث تعرض السينما افلام متنوعة منها السعودية و الافلام الاجنية، و كل منها لها وقت محدد وسعر خاص، الافلام السعودية هي تعرض بشكل مجاني بدون شراء تذاكر، و تعرض من الساعة السابعة والثامنة مساءً، و يقدر الزوار مشاهدتها بشكل مجاني، اما الافلام الاجنية و بعض العروض الاساسية فهي تعرض بالتذاكر، و تبلغ اسعار التذاكر 15 ريال سعودي، ويمكن شراء التذاكر من مكان مخصص في المنطقة او عبر شباك التذاكر الخاص بالموقع وهي منطقة (الملتقى) .

تفاصيل المواقع و موسم السودة

كما ذكرنا في المقدمة انه يوجد العديد مواقع مخصصة في موسم السودة و عدت فعاليات وهي سبعة مواقع مخصصة :