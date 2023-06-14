أخبار السعودية

“السينما السعودية” تنفي منع فيلم«Spiderman» من العرض

كمال أبو سيف

بعد الجدل بشأن منع فيلم «الرجل العنكبوت، Spiderman» من دور العرض السعودية، حسمت السينما السعودية الأمر، عبر حسابها على تويتر، إذ أكدت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع أنها لم تستقبل حتى الآن طلب فسح وتصنيف فيلم.

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وقال الحساب، من حرصنا على سلامة المحتوى المعروض في صالات السينما، ومسؤوليتنا تجاه المشاهدين، وتطالب الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع ببعض التعديلات على الفيلم حتى يجاز ويعرض بما يتفق مع العادات والتقاليد وقيم المجتمع السعودي.

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عبارات مسيئة 

كانت أنباء ترددت عن أن السعودية منعت فيلم الرجل العنكبوت من العرض رسميًا في المملكة، مثلما حدث مع فيلم مارفل، بسبب ما تضمنه الفيلم الجديد من إيحاءات وعبارات لا تتوافق مع المبادئ الإسلامية.

ورد حساب السينما السعودية قائلاً، دائما خذوا الأخبار من مصادرها الرسمية.. الهيئة لم تستقبل حتى الآن طلب فسح وتصنيف فيلم.

يأتي فيلم «سبايدرـ مان» الجديد استكمالآ لفيلم، الحائز على جائزة الأوسكار، كما حصل الفيلم أيضا على ثالث أفضل مشاهدة في افتتاحية عطلة نهاية الأسبوع، مقارنة بجميع أفلام سبايدرـ مان، مع الأخذ في الاعتبار الرسوم المتحركة والتمثيل الحقيقي.

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كمال أبو سيف

كمال صابر، محافظة المنيا، مدينة ملوي، كاتب بموقع نجوم مصرية، كلية تجارة قسم إدارة الأعمال.

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