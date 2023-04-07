أخبار السعودية

إرتفاع نسبة التوطين في مؤسسات السوق المالية بالمملكة

آياتي خيري

كشفت إدارة هيئة أسواق المال السعودية النقاب عن وصول نسبة التوطين في مؤسسات السوق المالية السعودية إلى 77% بالربع الرابع من عام 2022، مشددة على أن نسبة التوطين بمؤسسات البنية التحتية للسوق زادت ل 91%.

السعودية

وقالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنها تخطط لتوسيع حملة السعودة لتشمل مهن وأنشطة جديدة، بالإضافة لعدة مشاريع أخرى تشمل؛ المشتريات والمبيعات، والمنافذ التي تقدم خدمات لأنشطة الشحن ووسطاء الشحن، فضلا عن منافذ للديكور والخياطة النسائية.

قد يهمك:

الرياض تستضيف المؤتمر الثاني للقطاع المالي

هيئة السوق المالية تحتفل بأطلاق الكتاب الجديد بعنوان “قصة السوق”

وفي نفس التوقيت، تمر حملة السعودة بمراحل مختلفة من التنفيذ لإيجاد فرص العمل للذكور والإناث في السعودية ، حيث بدأت الوزارة بالشراكة مع الوزارات والجهات الرقابية الأخرى في رحلة السعودة، والتي تهدف لتوفير فرص العمل المحفزة والإنتاجية داخل السعودية، بالإضافة لرفع مستوى مشاركتهم بسوق العمل.

Avatar of آياتي خيري
آياتي خيري

بكالريوس إعلام 2017، محرر وكاتب منذ 2015، عملت محررًا بعدد كبير من المواقع، كما عملت محاضراً للصحافة ودربت أكثر من 3000 طالب حتى الآن ولدي خبرة كبيرة في إستخدام الوردبريس والسايو

تابع نجوم مصرية على أخبار جوجل
اترك تعليقاً
أحدث المقالات