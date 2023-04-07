إرتفاع نسبة التوطين في مؤسسات السوق المالية بالمملكة

كشفت إدارة هيئة أسواق المال السعودية النقاب عن وصول نسبة التوطين في مؤسسات السوق المالية السعودية إلى 77% بالربع الرابع من عام 2022، مشددة على أن نسبة التوطين بمؤسسات البنية التحتية للسوق زادت ل 91%.

وقالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنها تخطط لتوسيع حملة السعودة لتشمل مهن وأنشطة جديدة، بالإضافة لعدة مشاريع أخرى تشمل؛ المشتريات والمبيعات، والمنافذ التي تقدم خدمات لأنشطة الشحن ووسطاء الشحن، فضلا عن منافذ للديكور والخياطة النسائية.

وفي نفس التوقيت، تمر حملة السعودة بمراحل مختلفة من التنفيذ لإيجاد فرص العمل للذكور والإناث في السعودية ، حيث بدأت الوزارة بالشراكة مع الوزارات والجهات الرقابية الأخرى في رحلة السعودة، والتي تهدف لتوفير فرص العمل المحفزة والإنتاجية داخل السعودية، بالإضافة لرفع مستوى مشاركتهم بسوق العمل.