السماح باستخدام السكوتر والدراجات خلال أداء المشاعر المقدسة بمكة

أقرت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، عدة مبادرات جديدة بالتعاون مع المركز العام للنقل، وذلك بهدف تعزيز استخدام وسائل النقل الخفيفة، بما في ذلك السكوتر والدراجات الهوائية، والعمل على توعية الجمهور والزوار بكيفية استخدامها بأمان داخل مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

حيث تم عقد سلسلة من الاجتماعات التحفيزية من قبل المركز العام للنقل في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، لشرح الخطوات الرئيسية للبدء في تنفيذ المبادرة، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة في المدينة، بما في ذلك أمانة العاصمة المقدسة والهيئة العامة للنقل وجامعة أم القرى وشركة كدانة للتنمية والتطوير.

تعرف على الأماكن التي ستشملها المبادرة

سيتم تنفيذ المبادرة في ممرات المشاة والأحياء ومواقف السيارات، وحول جبل الرحمة في مشعر عرفات وجامعة أم القرى.

أحد الشركاء في المبادرة هو جامعة أم القرى، التي قامت بتوفير 30 سكوتر في أربع محطات على طول الحرم الجامعي، بالإضافة إلى توفير 70 سكوتر كهربائي لأكثر من 1100 مشترك في المبادرة من خلال شركة وادي مكة للتقنية.

تحسين البيئة هو الهدف من المبادرة

تهدف هذه المبادرة إلى تحسين البيئة في الحرم الجامعي والمجتمع المحيط، وتوفير تجربة ممتازة لأعضاء هيئة التدريس والطلاب وزوار الجامعة، وتحقيق فوائد اجتماعية مستدامة وفقًا لخطط مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

ما تم من إجراءات

1. إنشاء مسارات خاصة للسكوتر والدراجات الهوائية: تم تخصيص ممرات خاصة لاستخدام وسائل النقل الخفيفة مثل السكوتر والدراجات الهوائية، تهدف هذه المسارات إلى تسهيل وتشجيع استخدام هذه الوسائل كبديل للسيارات وتحسين حركة المرور والبيئة في المدينة.

2. توفير محطات للسكوتر والدراجات الهوائية: تم توفير محطات لتوقف وشحن السكوتر والدراجات الهوائية في أماكن مختلفة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، يمكن للمستخدمين استعارة هذه الوسائل من المحطات واستخدامها للتنقل وإعادتها بعد الانتهاء.

3. الحملات التوعوية والتثقيفية: تم إطلاق حملات ومبادرات توعوية للتعريف بالفوائد البيئية والاقتصادية لاستخدام السكوتر والدراجات الهوائية، بالإضافة إلى توعية المستخدمين حول قواعد السلامة والقيادة الآمنة، تشمل هذه الحملات المواد الإعلانية، وورش العمل، والفعاليات التوعوية في المناطق المختلفة.

4. التعاون مع الجهات ذات العلاقة: تم تعزيز التعاون بين الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والجهات ذات العلاقة المحلية والحكومية، مثل أمانة العاصمة المقدسة والهيئة العامة للنقل، لتنفيذ هذه المبادرات بنجاح، حيث يعمل الجميع معًا لتوفير البنية التحتية اللازمة وتنظيم النقل وتعزيز استخدام وسائل النقل الخفيفة.