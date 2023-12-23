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السماح باستخدام الإسكوتر والدراجات الهوائية داخل المشاعر المقدسة

حسن سعدي

السماح باستخدام الإسكوتر والدراجات الهوائية داخل المشاعر المقدسة هو موضوع مثير للجدل، حيث يجد البعض أنه فكرة جيدة، بينما يجد البعض الآخر أنها فكرة سيئة.

 مصدر الصورة وكالة الأنباء السعودية “واس”

قررت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، ممثلةً في المركز العام للنقل، مبادراتٍ لتعزيز استخدام وسائل النقل الخفيفة، ومنها الدراجات الهوائية والإسكوتر، وتوعية المجتمع بشأن كيفية استخدامها بشكل آمن داخل المشاعر المقدسة.

حيث تم الاتفاق على أن تكون هناك ممرات حول المشاعر المقدسة وحول جبل الرحمة بمشعر جبل عرفات.

مصدر الصورة وكالة الأنباء السعودية “واس”


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عن الكاتب:
حسن سعدي

حاصل على ليسانس حقوق جامعة القاهرة، عملت فترة بالمحاماة، حاليا أعمل بمجال الاتصالات، أعشق القراءة والكتابة ومتابعة الصحف العالمية ، أجيد الكتابة في مختلف المجالات.

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