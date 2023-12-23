السماح باستخدام الإسكوتر والدراجات الهوائية داخل المشاعر المقدسة هو موضوع مثير للجدل، حيث يجد البعض أنه فكرة جيدة، بينما يجد البعض الآخر أنها فكرة سيئة.

قررت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، ممثلةً في المركز العام للنقل، مبادراتٍ لتعزيز استخدام وسائل النقل الخفيفة، ومنها الدراجات الهوائية والإسكوتر، وتوعية المجتمع بشأن كيفية استخدامها بشكل آمن داخل المشاعر المقدسة.

حيث تم الاتفاق على أن تكون هناك ممرات حول المشاعر المقدسة وحول جبل الرحمة بمشعر جبل عرفات.