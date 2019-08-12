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السلطات السعودية توجه تحذير للحجاج وتغلق طريق الهدا بالطائف مؤقتًا

كتب سمير زيادةفي آخر تحديث
السلطات السعودية توجه تحذير للحجاج وتغلق طريق الهدا بالطائف مؤقتًا
السلطات السعودية توجه تحذير للحجاج

ذكرت وسائل إعلام سعودية ” صحيفة الرياض” ، أن المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية ، دعا مرتادي طريق الهدا في الطائف ، لاتخاذ أسباب الحيطة والحذر ، وتم إغلاق الطريق بالإتجاهين بشكل مؤقت كتدبير احترازي ، بسبب الأمطار الغزيرة وتساقط الصخور ، حيث شهد مشعر منى هطول أمطار ما بين المتوسطة والغزيرة أول أيام التشريق ونجم عنها انخفاض درجات الحرارة بالمشعر.

الدفاع المدني يوجه تحذير للحجاج

كما وتوجّه الدفاع المدني بتحذير للحجاج ، ودعاهم لاتخاذ الحيطة والحذر ، وتجنب الأماكن المنخفضة بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة ، وتجنّب لمس الأجسام المعدنية التي تكون موصولة بتيار كهربائي ، وجاء هذا التحذير عقب هطول أمطار غزيرة على المشاعر المقدسة.

توقعات هيئة الأرصاد لحالة الطقس القادمة

وكانت أيضًا الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ، قد وجهت للحجاج سلسلة تنبيهات ، وأما توقعات الهيئة لحالة الطقس فجاءت :

“هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة ، مصحوبة برياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار ، تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق جازان ، عسير ، الباحة ومكة المكرمة ( تشمل العاصمة المقدسة والمشاعر)، يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية من تلك المناطق ، كما يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من شرق ووسط المملكة وحتى منطقة نجران”.

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عن الكاتب

سمير زيادة

سمير زيادة مواليد سوريا 1965 حاصل على أجازة في الحقوق من جامعة دمشق، عملت مهنة المحاماة في سوريا منذ عام 1991 ولغاية 2012، مقيم حاليا في مصر، أعمل حاليًا في مجال الصحافة الإلكترونية، أهتم في متابعة الأخبار السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وبعض المواضيع الأخرى ، والكتابة في هذا الشأن.

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