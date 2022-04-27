السلطات السعودية تحبط عملية تهريب آلاف من حبوب الأمفيتامين المخدرة بالرياض

محمد عبد الحميد

أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الأربعاء 27 أبريل، أن السلطات السعودية أحبطت محاولة تهريب عشرات الآلاف من أقراص (الأمفيتامين) المخدرة في العاصمة الرياض.

السلطات السعودية تحبط عملية تهريب آلاف من حبوب الأمفيتامين المخدرة بالرياض 1 27/4/2022 - 11:47 م

قال المتحدث الرسمي باسم المديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، إنه خلال متابعة أمنية لشبكات تهريب وتوزيع المخدرات التي تستهدف المملكة، ضبط المسؤولون 197.570 قرصاً من الأمفيتامين.

وأضاف أنهما كانا في حوزة سوريين ومواطن سعودي في الرياض.

وأوضح محمد النجيدي، أن العملية تمت بالتعاون مع الأجهزة المناظرة للمديرية في سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، وبالتنسيق مع مصلحة الضرائب والجمارك في المملكة العربية السعودية.

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وقال أيضا النجيدي، إنه تم القبض على الثلاثة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية الأولية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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محمد عبد الحميد

كاتب ومحرر صحفي لدي نجوم مصرية، يدرس إعلام وكتب في الكثير لدي المواقع الإخبارية الشهيرة مثل مصر فايف، وكورة في العارضة.



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