السفارة السعودية في الكويت: تطبيق البصمة العشرية لليد لجميع المغادرين من وإلى الكويت

أعلنت سفارة المملكة العربية السعودية في الكويت عن اعتماد تطبيق البصمة العشرية لليد لجميع المغادرين من وإلى دولة الكويت الشقيقة، وسيتم اعتماد هذه الميزة ابتداء من الغد الجمعة 12 مايو 2023، وتنوه السفارة جميع المسافرين للأخذ في الاعتبار هذا الإجراء الذي يتم تطبيقه لأول مرة في الكويت.

إعلان السفارة السعودية عبر موقع التواصل تويتر

ونشرت سفارة المملكة العربية السعودية لدى الكويت منشوراً عبر موقع التواصل الاجتماعي حيث أفادت: “تود السفارة إحاطة المواطنين الكرام بأنه ابتداءً من الجمعة ١٢ مايو (أيار) ٢٠٢٣م ستقوم دولة الكويت الشقيقة باعتماد تطبيق البصمة العشرية لليد لجميع المغادرين والقادمين من خلال المنافذ الجوية والبرية والبحرية، وعلى ذلك جرى التنويه”.

وأكدت الجهات الكويتية أن اعتماد تطبيق البصمة العشرية لليد يستهدف جمع أكبر بنك معلومات عن المغادرين من وإلى الكويت، بالإضافة إلى سهولة الوصول إلى المطلوبين أمنياً وغيرهم من المخالفين.

وتأمل السفارة السعودية في إبلاغ مواطنيها بكل التطورات أول بأول متمنيين الالتزام بالتعليمات والإرشادات التي تُقدمها السفارة بصورة مستمرة.