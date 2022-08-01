اعتباراً من اليوم.. وبعد “الإعفاء من المقابلة”، السفارة الأمريكية بالرياض تُصدر تأشيرات زيارة مدتها 10 سنوات

أعلنت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة العربية السعودية، عن إصدار تأشيرات الزيارة (B1/B2) للمواطنين في المملكة، لمدة عشر سنوات بدلاً من خمس سنوات اعتباراً من اليوم الاثنين 1 أغسطس 2022م.

استكمالاً للجهود وتسهيلاً للسياحة

وأوضحت السفارة الأمريكية في الرياض، أن قرار تمديد مدة صلاحية التأشيرة يأتي استمراراً للجهود المبذولة التي تهدف إلى:

تسهيل سفر السعوديين إلى أمريكا لأغراض السياحة والتجارة. استكمالاً لبرنامج الإعفاء من المقابلة الذي أُعلن عنه في شهر يناير الماضي.

برنامج الإعفاء من المقابلة وتمديد التأشيرة

هذا وينص برنامج الإعفاء من المقابلة على إعفاء المواطن السعودي الذين يزيد عمره عن 50 عاماً، من إجراء المقابلة الشخصية، في حال الرغبة بتجديد التأشيرة السياحية أو تأشيرات الزيارة التي لم يمض على انتهائها أكثر من ١٢ شهراً.

كما يأتي التوصل إلى اتفاق تمديد مدة صلاحية تأشيرات الزيارة من خلال التعاون الوثيق مع حكومة المملكة العربية السعودية وعلى أساس المعاملة بالمثل لتسهيل السياحة والأعمال بين البلدين، حسب تعبير السفارة الأميكية.