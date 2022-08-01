أخبار السعودية

اعتباراً من اليوم.. وبعد “الإعفاء من المقابلة”، السفارة الأمريكية بالرياض تُصدر تأشيرات زيارة مدتها 10 سنوات

محمد خير الحوراني

أعلنت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة العربية السعودية، عن إصدار تأشيرات الزيارة (B1/B2) للمواطنين في المملكة، لمدة عشر سنوات بدلاً من خمس سنوات اعتباراً من اليوم الاثنين 1 أغسطس 2022م.

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استكمالاً للجهود وتسهيلاً للسياحة

وأوضحت السفارة الأمريكية في الرياض، أن قرار تمديد مدة صلاحية التأشيرة يأتي استمراراً للجهود المبذولة التي تهدف إلى:

خطوات تمديد الزيارات العائلية 2022 على منصة ابشر

منصة خدمات التأشيرات الإلكترونية ، وال 4 خدمات التي تقدمها

  1. تسهيل سفر السعوديين إلى أمريكا لأغراض السياحة والتجارة.
  2. استكمالاً لبرنامج الإعفاء من المقابلة الذي أُعلن عنه في شهر يناير الماضي.

برنامج الإعفاء من المقابلة وتمديد التأشيرة

هذا وينص برنامج الإعفاء من المقابلة على إعفاء المواطن السعودي الذين يزيد عمره عن 50 عاماً، من إجراء المقابلة الشخصية، في حال الرغبة بتجديد التأشيرة السياحية أو تأشيرات الزيارة التي لم يمض على انتهائها أكثر من ١٢ شهراً.

كما يأتي التوصل إلى اتفاق تمديد مدة صلاحية تأشيرات الزيارة من خلال التعاون الوثيق مع حكومة المملكة العربية السعودية وعلى أساس المعاملة بالمثل لتسهيل السياحة والأعمال بين البلدين، حسب تعبير السفارة الأميكية.

محمد خير الحوراني

محمد خير الحوراني كاتب ومصمم جرافيك ومسوق إلكتروني، أحمل إجازة في الآداب قسم التاريخ من جامعة دمشق أسعى لفهم التاريخ وبناء الحاضر وأحلم دائماً بمستقبلٍ أفضل.


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