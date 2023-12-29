أخبار السعودية

السعوديون يحتفون بالمطرب محمد عبده.. 60 عامًا من الطرب

أحمد علي

يحتفي الشعب السعودي بمطربهم الأول محمد عبده، والذي يعد أحد أساطير الغناء العربي، لما يمتلك من رصيد فني كبير في هذا المجال.

ومن المقرر أن يُحيي المطرب السعودي حفلًا غنائيًا في موسم الرياض خلال الفترة القليلة المقبلة، وذلك بعدما طلب الجمهور السعودي عبر وسائل التواصل الاجتماعي تواجد عبده في موسم الرياض لهذا العام على غرار الموسم الماضي.

 

ويستعد الجمهور السعودي لموسم مختلف من مواسم الرياض، حيث سيتواجد عمالقة الفن العربي والسعودي في هذا الموسم، فقد أعلن الحساب الرسمي لموسم الرياض عبر وسائل التواصل الاجتماعي “تويتر” سابقًا و”x” حاليًا، عن تواجد عمالقة الفن العربي والسعودي، حيث ستكون هناك ليلة طربية مميَّزة يحييها الفنان الكبير ماجد المهندس”.

وتابع: “سيقود الحفل المايسترو مدحت خميس على مسرح محمد عبده أرينا”.

كما كشف عن موعد الحفل والذي سيكون في الخامس من الشهر المقبل من العام الجديد 2024، مطالب الجمهور بالتواجد بكثافة.

وأوضح الحساب الرسمي لموسم الرياض عن مفاجآت غير متوقعة تنتظر الجماهير السعودية، وذلك خلال حفل “ديزني ذاكاسل”.

وشدد حساب موسم الرياض الرسمي عبر منصة “x” على أن الجماهير لابد من تعيشش لحظات خيالية، حيث ستكون محفوظة بالذاكرة للأبد.

وأكد على أن موعد الحفل سيكون في الواحد والثلاثون من الشهر الجاري لهذا العام 2023.

وكان عمرو دياب قد تواجد في موسم الرياض بالأمس الخميس، حيث قدم عدد من الأغاني الخاصة به، والتي استمتع بها الجمهور، حيث شهدها مسرح أبو بكر سالم بالمملكة العربية السعودية.

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عن الكاتب:
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أحمد علي

الصحفي أحمد المنياوي، أُجيد الكتابة الصحفية باحترافية شديدة، بالإضافة إلى عملي في العديد من المواقع الإخبارية الكبيرة.
وقدرتي على متابعة الأحداث الإخبارية لحظة بلحظة بدقة شديدة.

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