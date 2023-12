السعوديون يحتفون بالمطرب محمد عبده.. 60 عامًا من الطرب

يحتفي الشعب السعودي بمطربهم الأول محمد عبده، والذي يعد أحد أساطير الغناء العربي، لما يمتلك من رصيد فني كبير في هذا المجال.

ومن المقرر أن يُحيي المطرب السعودي حفلًا غنائيًا في موسم الرياض خلال الفترة القليلة المقبلة، وذلك بعدما طلب الجمهور السعودي عبر وسائل التواصل الاجتماعي تواجد عبده في موسم الرياض لهذا العام على غرار الموسم الماضي.

حفلات اليوبيل الماسي لفنان العرب محمد عبده 😍 فيها نحتفل معه ب 60 عام من الطرب والعطاء الفني#RiyadhSeason#BigTime pic.twitter.com/RKTdO69iuC — موسم الرياض | Riyadh Season (@RiyadhSeason) December 28, 2023

ويستعد الجمهور السعودي لموسم مختلف من مواسم الرياض، حيث سيتواجد عمالقة الفن العربي والسعودي في هذا الموسم، فقد أعلن الحساب الرسمي لموسم الرياض عبر وسائل التواصل الاجتماعي “تويتر” سابقًا و”x” حاليًا، عن تواجد عمالقة الفن العربي والسعودي، حيث ستكون هناك ليلة طربية مميَّزة يحييها الفنان الكبير ماجد المهندس”.

وتابع: “سيقود الحفل المايسترو مدحت خميس على مسرح محمد عبده أرينا”.

كما كشف عن موعد الحفل والذي سيكون في الخامس من الشهر المقبل من العام الجديد 2024، مطالب الجمهور بالتواجد بكثافة.

ليلة البرنس والعمالقة 🎶🌌

ليلة طربية مميَّزة يحييها الفنان الكبير ماجد المهندس .. بقيادة المايسترو مدحت خميس على مسرح محمد عبده أرينا 🎤

يوم 5 يناير 🗓️

تُطرح التذاكر قريبًا ⏳

خلِّيكم قريبين ❤️ “The Prince and the Giants” a special musical night featuring the artist Majid… pic.twitter.com/u9SYLM0LMx — موسم الرياض | Riyadh Season (@RiyadhSeason) December 28, 2023

وأوضح الحساب الرسمي لموسم الرياض عن مفاجآت غير متوقعة تنتظر الجماهير السعودية، وذلك خلال حفل “ديزني ذاكاسل”.

وشدد حساب موسم الرياض الرسمي عبر منصة “x” على أن الجماهير لابد من تعيشش لحظات خيالية، حيث ستكون محفوظة بالذاكرة للأبد.

وأكد على أن موعد الحفل سيكون في الواحد والثلاثون من الشهر الجاري لهذا العام 2023.

مفاجآت غير متوقعة بانتظاركم في #ديزني_ذاكاسل عيشوا لحظات خيالية تبقى محفوظة بالذاكرة للأبد 🤩👏

موعدنا يوم 31 ديسمبر 🗓️ Get ready for unforgettable moments at #DisneyTheCastle 🏰

Experience magical moments that will be cherished forever ❤️✨

Join us on December 31st for… pic.twitter.com/nuNhsb0eLj — موسم الرياض | Riyadh Season (@RiyadhSeason) December 28, 2023

وكان عمرو دياب قد تواجد في موسم الرياض بالأمس الخميس، حيث قدم عدد من الأغاني الخاصة به، والتي استمتع بها الجمهور، حيث شهدها مسرح أبو بكر سالم بالمملكة العربية السعودية.