السعوديون أمام نهضة شاملة بتطبيق الاستراتيحية الوطنية للتنقية الحيوية “شيء يدعو للفخر”

محمد بن سلمان، ولي العهد ورئيس الوزراء السعودي، أتخذ قرارًا بالإمس الخميس، بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتنقية الحيوية ببلاده المملكة العربية السعودية، مما يجعل السعوديين أمام نهضة شاملة بجميع القطاعات.

وتقود الاستراتيجية الوطنية للتنقية الحيوية المملكة للتقدم على جميع المستويات، حيث ستؤدي لرفع كفاءة كافة المجالات والقطاعات الحيوية والمعيشية في السعودية.

النهضة الشاملة تنتظر السعوديين

ومن المقرر أن تجعل هذه الاستراتيجية المملكة العربية السعودية لتكون رائدة في قطاع التنقية الحيوية، حيث ستعمل على تطوير قطاع الصحة الوطنية، وذلك من خلال رفع مستوى الجودة المعيشي، وحماية البيئة السعودية مع الأمراض والأوبئة، اضافًة لتحقيق الأمن الغذائي والمائي.

وستعمل على رفع الحالة الاقتصادية للوطن والمواطن السعودي، من خلال التأكيد على توطين الصناعات التي لديها مستقبل مميز.

صحيفة "واشنطن تايمز": الأمير #محمد_بن_سلمان هو شريك الولايات المتحدة الأول في التأثير الإيجابي على العالم 🇸🇦🇺🇸 pic.twitter.com/unikXjlzNp — The Saudi Post (@TheSaudi_post) January 23, 2024

وأيضًا ستقود المملكة للإسهام في مواجهة التحديات وحلها، واغتنام الفرص التي ستشكل نموًا كبيرًا للوطن السعودي.

وتصبح الاستراتيجية الوطنية للتنقية الحيوية خارطة شاملة للسعودية، وذلك حتى تُصبح السعودية مركزًا عالميًا للتقنية الحيوية مع حلول عام 2040 ميلاديًا.

إلى جانب كل ما ذُكر، سيعمل قطاع التقنية الحيوية الواعد على توفير عدد كبير من الفرص لتعزيز صحة وجودة حياة المواطنين، بجانب تعزيز النمو الاقتصادي وإيجاد وظائف نوعية، وأيضًا استثمارات تساعد على تطوير صناعات جديدة.

وتوفير بيئة أكثر استدامة خلال السنوات المقبلة، مما يُسهم في تحقيق السعودية لرؤيتها في 2030.

ويتعبر قطاع التقنية الحيوية من القطاعات السريعة بالنسبة للنمو، حيث أثبتت دراسات وأبحاث بنجاح هذه التجارب في عدد من الدول الأجنبية.

وتحث الإستراتيجية الوطنية للتنقية الحيوية على تأهيل الكوادر الوطنية وتدريبها في مجال البحث والتطوير والابتكار.