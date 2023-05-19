معادن السعودية توقع إتفاقية تعاون مع شركة إيفانهو إليكتريك

كشفت شركة معادن السعودية من خلال بوابة تداول السعودية، الستار عن توقيع اتفاقية مع شركة إيفانهو إليكتريك إنكك لاستكشاف وتطوير المعادن الأمريكية، للاستحواذ على نسبة 9.9% من الأسهم العادية للشركة، بالإضافة لتأسيس شركة للاستكشاف في المملكة العربية السعودية بعد استيفاء الشروط.

وأكدت إدارة شركة التعدين العربية السعودية والمعروفة بإسم معادن على أن التاريخ المتوقع لإتمام الاتفاقية بالربع الثالث للعام الحالي، مشددة على أنه لا يوجد تغييرات بالتكاليف المرتبطة بالصفقة.

الجدير بالذكر أن معادن السعودية حققت أرباحا مالية العام الماضي بحوالي 78.26% مسجلة ارتفاعا بنحو 9.31 مليار ريال سعودي، مقابل نحو 5.22 مليار ريال بعام 2021،وهذا ساهم في ارتفاع ربحية السهم من 2.12 ريال إلى 3.79 ريال للسهم الواحد.