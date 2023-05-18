السعودية تدرس طرح حصة اضافية من أسهم ارامكو

قالت وكالة بلومبيرج في تقرير لها أن المملكة العربية السعودية تخطط لطرح حصة إضافية من أسهم شركة أرامكو السعودية والتي تقدر بمليارات الدولارات، مضيفة بأن السعودية تعمل حاليا مع العديد من المستشارين لدراسة جدوى طرح إضافي في البورصة السعودية.

وأكد تقرير بلومبيرج أن القرار بشأن طرح حصة إضافية من أرامكو والمضي قدما في هذه الصفقة قد يصدر خلال الأسابيع المقبلة، وبالرغم من هذا فإنه حتى الآن لم تصدر أى قرارات نهائية بشأن الحجم الدقيق للصفقة المحتملة، وأن المملكة السعودية قد تقرر عدم المضي قدما بها إذا كانت ظروف السوق غير مناسبة للطرح الإضافي.

الجدير بالذكر أنه في أواخر إبريل الماضي، تمكنت إدارة أرامكو السعودية من أن تصبح ثاني أكبر شركة على مستوى العالم من حيث القيمة السوقية، حيث وصلت قيمتها 2.11 تريليون دولار أمريكي ذلك بعد أن ارتفع سهم أرامكو إلى ما يقارب من 36 ريال سعودي.

ونجحت إدارة أرامكو في تحقيق هذا الانجاز بفضل صعود سهم الشركة بقوة خلال الأيام القليلة الماضية وذلك بعد أن أعلن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد خلال الشهر الجاري عن نقل 4% من أسهمها إلى شركة سنابل للاستثمار المملوكة من قِبل صندوق الاستثمارات العامة.