أخبار السعودية

السعودية تدرس طرح حصة اضافية من أسهم ارامكو

آياتي خيري

قالت وكالة بلومبيرج في تقرير لها أن المملكة العربية السعودية تخطط لطرح حصة إضافية من أسهم شركة أرامكو السعودية والتي تقدر بمليارات الدولارات، مضيفة بأن السعودية تعمل حاليا مع العديد من المستشارين لدراسة جدوى طرح إضافي في البورصة السعودية.

السعودية

وأكد تقرير بلومبيرج أن القرار بشأن طرح حصة إضافية من أرامكو والمضي قدما في هذه الصفقة قد يصدر خلال الأسابيع المقبلة، وبالرغم من هذا فإنه حتى الآن لم تصدر أى قرارات نهائية بشأن الحجم الدقيق للصفقة المحتملة، وأن المملكة السعودية قد تقرر عدم المضي قدما بها إذا كانت ظروف السوق غير مناسبة للطرح الإضافي.

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الجدير بالذكر أنه في أواخر إبريل الماضي، تمكنت إدارة أرامكو السعودية من أن تصبح ثاني أكبر شركة على مستوى العالم من حيث القيمة السوقية، حيث وصلت قيمتها 2.11 تريليون دولار أمريكي ذلك بعد أن ارتفع سهم أرامكو إلى ما يقارب من 36 ريال سعودي.

ونجحت إدارة أرامكو في تحقيق هذا الانجاز بفضل صعود سهم الشركة بقوة خلال الأيام القليلة الماضية وذلك بعد أن أعلن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد خلال الشهر الجاري عن نقل 4% من أسهمها إلى شركة سنابل للاستثمار المملوكة من قِبل صندوق الاستثمارات العامة.

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آياتي خيري

بكالريوس إعلام 2017، محرر وكاتب منذ 2015، عملت محررًا بعدد كبير من المواقع، كما عملت محاضراً للصحافة ودربت أكثر من 3000 طالب حتى الآن ولدي خبرة كبيرة في إستخدام الوردبريس والسايو

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تعليق 1
  1. غير معروف يقول

    ارامكو ماشاء الله تعتبر أكبر شركه عالميه

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